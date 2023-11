Milan-Udinese, a Dazn fanno chiarezza sul rigore: la spiegazione

Il responsabile degli arbitri Gianluca Rocchi ha fatto chiarezza sull’episodio di Milan-Udinese.

Pochi istanti fa è terminata la dodicesima giornata di Serie A, con l’Inter che si è ripresa la vetta della classifica grazie alla vittoria sul Frosinone. I nerazzurri si ritrovano così a +2 sulla Juventus e a +8 sul Milan di Stefano Pioli. I rossoneri non vincono in Campionato da quattro partite e nelle ultime due uscite ha portato a casa solamente 1 punto, quello contro il Lecce. Un periodo che non piacerà sicuramente ai tifosi rossoneri, che cercano nella propria squadra subito un cambio di rotta.

Milan-Udinese, Rocchi fa chiarezza sul rigore

Nell’undicesima giornata del Campionato di Serie A, il Milan ha dovuto affrontare l’Udinese a San Siro: i rossoneri hanno perso per uno a zero contro la squadra friulana, a causa di un rigore concesso all’Udinese dopo un fallo in area di rigore di Adli.

Nel programma di Sunday Night Square di DAZN, a Open Var, è intervenuto Gianluca Rocchi, che ha fatto chiarezza sull’episodio, confermando di fatto l’operato dei suoi arbitri e la decisione presa dall’arbitro Sacchi direttamente dal campo: