Milan-Udinese, le formazioni ufficiali: escluso un titolarissimo!

A chiudere il sabato dell’undicesima giornata sarà la sfida tra Milan e Udinese, in programma alle ore 20:45.

Mentre il Napoli è già scesa in campo vincendo per 2 a 0 contro la Salernitana e l’Inter sta giocando contro l’Atalanta, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo questa sera alle 20:45 contro l’Udinese, a San Siro. Dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio contro i partenopei, i rossoneri sono chiamati a riprendere la propria corsa per rimanere attaccati alle prime posizioni della classifica. Quella contro i friulani può essere una buona opportunità per i rossoneri, per riprendersi il secondo posto in classifica visto che la Juventus ha sulla carta una partita molto più complicata, quella contro la Fiorentina.

Per il Milan sarà poi una settimana importante, visto che martedì affronterà il PSG in Champions League a San Siro e per i rossoneri può essere già una partita da dentro/fuori. Una vittoria, infatti, permetterebbe ai rossoneri di rimanere in corsa per la qualificazione agli ottavi, dopo aver collezionato soltanto due pareggi.

Milan-Udinese, le scelte di Pioli: le formazioni

Per l’undicesima giornata di Serie A, il tecnico rossonero recupera Loftus-Cheek, mentre rimangono ancora fuori Chukwueze e Jovic, che come annunciato da Pioli in conferenza stampa rientreranno per la sfida di Champions League contro il PSG.

Per il match contro l’Udinese, l’allenatore dei diavoli rivoluziona l’attacco, mentre rimane ancora in panchina Adli. A grande sorpresa, invece, l’esclusione di Theo Hernandez, che a pochi minuti dalla partita è rimasto pure fuori dalla lista dei convocati.

L’esterno francese, come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio profilo Twitter, non sarà nemmeno in panchina per la sfida contro i friulani. Secondo alcune prime indiscrezioni, l’esterno rossonero non sarà a disposizione di Pioli per un infortunio alla caviglia.

Una notizia che ha preso alla sprovvista tutto l’ambiente rossonero, con i tifosi rossoneri che si sono subito chiesti quale fosse il reale motivo dell’esclusione. Se il vero problema è un infortunio, le condizioni saranno da valutare in vista della sfida di Champions League. Anche perché il Milan ha già fuori parecchi difensori e questo potrebbe essere un problema per le prossime partite. Da valutare anche se Theo prenderà parte al prossimo raduno della Nazionale.

Queste le formazioni ufficiali delle due squadre:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Florenzi; Musah, Krunic, Reijnders; Leao, Jovic, Giroud. All. Pioli.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Kabasele, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Pereyra, Success. All. Cioffi.