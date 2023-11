“Non è al 100%”, annuncio di Pioli su Loftus-Cheek: le ultime verso il Borussia

Infermeria? Ne parla direttamente Stefano Pioli nella conferenza di vigilia per il match di Champions League contro il Borussia Dortmund.

Stefano Pioli parla in conferenza in compagnia del capitano Davide Calabria. Si archivia subito il match vinto contro i viola: “La squadra è preparata per domani. Abbiamo lavorato con le nostre idee, siamo sereni nel preparare partite importanti“. Le parole di Pioli sono chiare, ora la palla passerà a San Siro.

Le condizioni del centrocampista inglese

Leao non ci sarà, nemmeno il baby Camarda. Tornerà Giroud siccome in campionato è squalificato. Anche Okafor salterà la partita contro il Borussia Dortmund di domani sera. Chukwueze verso una maglia da titolare.

“Loftus-Cheek? Non sarà al 100%, ma avevamo calcolato di fare qualche minuto per sabato contro la Fiorentina – chiude Pioli – Neanche prima del match contro il PSG era al top, poi stava bene in campo. Spero stia bene anche domani“.