Non solo David, Milan scatenato: pronto il bomber per Pioli

Il Milan ha messo nel proprio mirino un altro bomber in vista del futuro. La società rossonera starebbe guardando in Serie A.

Il Milan continua a lavorare silenziosamente sul mercato, preparandosi a consolidare ulteriormente la propria squadra e ad affrontare le sfide future con maggiore determinazione. Il club rossonero, attualmente in cerca di rinforzi per il reparto offensivo, sta ampliando la propria lista di possibili attaccanti in vista del futuro. Oltre all’interesse già manifestato per Jonathan David, attualmente in forza al Lille, il Milan ha aggiunto un altro nome sulla lista dei potenziali candidati.

La società rossonera sta concentrando la sua attenzione sul campionato italiano, specificatamente sulle prestazioni di un talento in particolare della Serie A. L’obiettivo principale è individuare un giocatore in grado di rafforzare il reparto offensivo, fornendo alternative e complementi validi all’attuale rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Dopo le recenti prestazioni in campionato, un attaccante specifico avrebbe catturato l’interesse dei dirigenti del Milan.

Il Milan guarda in Serie A

Il mercato invernale si avvicina e il Milan è alla ricerca di rinforzi, in particolare, un difensore di qualità. Tuttavia, l’attenzione principale sembra concentrarsi sul futuro centravanti, con il nome di Jontahan David del Lille in cima alla lista dei desideri dei dirigenti rossoneri. Le trattative con il club francese sono complesse a causa delle richieste elevate, ma la scadenza del contratto del giocatore nel 2025 potrebbe essere un’opportunità per il Milan. I rapporti tra la società rossonera e Lille sono solidi. I recenti accordi mantengono vive le chance per un possibile accordo.

Secondo ‘TuttoSport’, dato l’elevato prezzo del cartellino di David, il Milan starebbe valutando come opzione anche quella che porta a Joshua Zirkzee. Il giovane attaccante, cresciuto nel Bayern Monaco, sta facendo parlare molto di sé in questo inizio di stagione. Il possente centravanti classe 2001, sotto la guida di mister Thiago Motta, sta attirando l’attenzione degli amanti della Serie A con prestazioni di ottimo livello con la maglia del Bologna. Sin qui sono 4 in gol siglati in campionato nelle prime 10 gare disputate. Il talento olandese suscita un certo interesse, e il Milan starebbe valutando Joshua Zirkzee come prossimo centravanti rossonero.

Oltre a Joshua Zirkzee del Bologna, la società lombarda starebbe monitorando con attenzione anche Benjamin Sesko del Lipsia. Tuttavia, le richieste del club tedesco rendono complicata l’acquisizione. L’obiettivo del Milan è quello di assicurarsi un grande attaccante per il futuro, mantenendo un occhio attento sulle prospettive a lungo termine. Si discuterà anche del possibile ruolo di Olivier Giroud in vista del 2024. Tuttavia, le prospettive per il futuro del reparto offensivo del Milan sembrano promettenti.