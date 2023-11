Non solo David, nome nuovo per l’attacco del Milan: è sfida all’Inter!

Il Milan cerca di mettere a punto l’attacco perfetto in vista della prossima stagione e, per farlo, ha pronte un paio di alternative che piacciono molto a dirigenza e allenatore. Non solo David, perché spunta un nome nuovo.

Se c’è un reparto per cui il Milan sta tentando di correre il prima possibile ai ripari, questo è l’attacco. Non che non stia dando i frutti sperati, ma ci si aspetta qualcos’altro di più.

E soprattutto, l’attuale capocannoniere rossonero Giroud è ormai giunto agli sgoccioli della sua carriera. Più che mai urgente, dunque, trovare almeno un altro colpo estivo per risolvere tutte le esigenze in squadra.

Sono stati individuati dei profili interessanti dai dirigenti del Milan. Ormai noto alle cronache è il nome di Jonathan David, punta centrale made in USA di proprietà del Lille, che piace ai Rossoneri i quali potrebbero tentarne l’assalto definitivo già a Gennaio. Ma il classe 2000 non è il solo.

Mercato Milan: è altro derby della Madonnina

Tutte e due le squadre di Milano hanno puntato i loro fari su un attaccante del Feyenoord, Santiago Gimenez.

L’attaccante classe 2000 dal passaporto messicano piace molto sia al Milan che all’Inter. E stando a quanto riportato da Tuttosport, nelle ultime ore i Rossoneri si sono avvicinati sempre più al giocatore, dopo l’interesse concreto già dimostrato negli scorsi giorni dai Nerazzurri.

Le due società milanesi, dunque, inseguono sia la pista David che quella Gimenez. Ed ognuna è pronta ad avere la meglio sull’altra il prima possibile. Che la corsa al nuovo 9 abbia inizio.