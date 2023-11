“Non sono da Serie A”: Milan, bocciatura senza appello

Parole pesantissime nei confronti di alcuni giocatori rossoneri. Il loro rendimento non è assolutamente ritenuto all’altezza

Il momento che sta vivendo il Milan è senza dubbio tra i peggiori, se non addirittura il peggiore, del periodo post Scudetto. Al rientro dalla sosta la squadra sembra essersi completamente disunita e in quattro partite è arrivato un solo pareggio (con il Napoli dopo aver gettato al vento un doppio vantaggio) e tre sconfitte, l’ultima ieri con l’Udinese.

I Rossoneri sono completamente in balia delle onde e la situazione è abbastanza compromessa sia in campionato, dove l’Inter capolista dista ore sei punti, che in Champions League. In Europa, complice un vero e proprio girone della morte ma anche poca freddezza sotto porta, i ragazzi di Stefano Pioli sono ultimi con soli due punti e quello di mercoledì sera contro il Paris Saint-Germain può già essere definitivo a tutti gli effetti un dentro o fuori.

Il Diavolo è chiamato ad una prova d’orgoglio contro un avversario di assoluto livello (ma non imbattibile), per provare a tenere vivo il sogno ottavi di finale. Le ultime prestazioni non fanno però ben sperare e sono in molti che credono che la squadra andrà incontro ad una totale disfatta, vista anche la presenza di alcuni giocatori ritenuti non da Milan. Tra i tanti c’è anche il giornalista Giancarlo Padovan che ha rilasciato alcune dichiarazioni nelle ultime ore.

Padovan senza freni: “Okafor e Jovic non sono da Serie A”

Il giornalista, intervenuto a SkySport24, ha analizzato la sconfitta di ieri a San Siro, concentrandosi anche sulle prestazioni di qualche rossonero, su tutti Noah Okafor e Luka Jovic, che stanno deludendo molti tifosi, soprattutto nel caso dell’attaccante serbo arrivato quest’estate dalla Fiorentina:

Davanti c’è solo Giroud, perché Leao fa quello che può e al momento non è abbastanza. Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il Milan possa pensare di battere il PSG, al 5 novembre il Milan è praticamente fuori dalla lotta scudetto e probabilmente anche dalla Champions League.

Secondo Padovan quindi molti dei problemi del Milan sono dovuti al reparto offensivo, dove il solo Giroud non può bastare e nelle ultime partite Leao sembra, per molti tratti di gara, solo una brutta copia di quello visto negli scorsi anni. La grande accusa del giornalista è però nei confronti dell’ex Salisburgo e dell’ex Fiorentina, ritenuti non all’altezza del campionato italiano.