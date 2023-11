Novità Milan, previsto un confronto Furlani-Pioli: il motivo

Prima del match contro la Fiorentina, Furlani incontrerà il tecnico rossonero per un motivo specifico.

Nuova battuta d’arresto per il Milan di Stefano Pioli dopo la vittoria sul PSG in Champions che sembrava aver riportato un pò di entusiasmo in casa rossonera: allo stadio Via del Mare, la squadra di Pioli è uscita con il risultato di 2 a 2, dopo essere passata in doppio vantaggio nel primo tempo. Il diavolo rossonero si è fatto rimontare, come era successo a Napoli, rischiando pure la sconfitta nel finale di partita.

Incontro Furlani-Pioli, la data e il motivo

Il Milan non vince in Campionato da ben quattro giornate, con l’ultima vittoria che era arrivata in extremis in una partita pazza contro il Genoa. In mezzo, una sconfitta e una vittoria con il PSG: proprio quest’ultima ha riaperto le speranze rossonere per un passaggio del turno in Champions.

Il pareggio contro il Lecce non è affatto piaciuto all’ambiente rossonero, con i tifosi che hanno chiamato la squadra sotto la Curva; durante il match, i rossoneri hanno avuto la sfortuna di perdere anche due riferimenti importanti per la squadra di Pioli, Leao e Calabria, entrambi per infortunio.

Con questi ultimi due, salgono a quota 24 gli infortuni stagionali per i giocatori rossoneri: un problema che continua a martoriare la squadra di Via Aldo Rossi. A tal proposito, come riportato da Calciomercato.com, prima della sfida contro la Fiorentina Stefano Pioli incontrerà Giorgio Furlani, per parlare proprio di questo tema. Missione principale sarà trovare una soluzione per evitare che il problema si protragga per il resto della stagione.