Nuovo stadio Milan, Sala durissimo: “Errore clamoroso”

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è espresso in merito alla costruzione di un nuovo stadio da parte di Milan e Inter.

La questione nuovo stadio tiene banco ormai da più di qualche mese in casa Milan. I rossoneri, come del resto anche i cugini nerazzurri, vogliono abbandonare San Siro per dotarsi finalmente di uno stadio di proprietà.

Un passaggio fondamentale, questo, per stare al passo di tutte le big europee e aumentare fidelizzazione e fatturato. Le ipotesi fatte in questi mesi sono tante, ma ultimamente pare si propenda per costruire il nuovo stadio fuori da Milano. Il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala, si è espresso in merito.

Nuovo stadio Milan, le parole di Sala

San Siro è ormai da anni uno dei tanti centri di Milano. Lo stadio Giuseppe Meazza raccoglie ogni fine settimana migliaia di tifosi e anima, in qualche modo, la città lombarda. Per questo Giuseppe Sala, sindaco di Milano, non sarebbe felice di una soluzione che comprenda la costruzione del nuovo impianto fuori da Milano.

Di seguito le parole rilasciate da Sala a margine della presentazione della mostra di Piero della Francesca: “Le società possono fare lo stadio dove vogliono, ma io penso che sia un errore clamoroso non costruirlo a Milano“.

Sull’ipotesi San Donato, per il Milan: “Ci sarebbero difficoltà. I parcheggi in questo caso diverrebbero obbligatori, essendo la metropolitana lontana di 1.5 km dall’ipotetico impianto. Invito solamente le squadre a pensarci“.