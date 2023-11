Obiettivo del Milan, Guirassy esce allo scoperto: l’ha detto sul futuro

Serhou Guirassy parla del suo futuro. La società rossonera è sulle tracce del centravanti dello Stoccarda già da tempo.

Si parla di mercato quindi in queste ultime ore. Rappresenta ormai un po’ la telenovela del vice Giroud con Jovic che al momento non ha ancora convinto e i tifosi iniziano a sperare in qualche altra pedina tra gennaio e giugno.

Guirassy e la verità sul futuro in Inghilterra

Con 14 reti in 8 match di Bundesliga, Serhou Guirassy rappresenta uno dei profili con più appeal sul mercato odierno per quanto riguarda il reparto offensivo ovviamente.

Il centravanti dello Stoccarda, ha una clausola di 17,5 milioni di euro. Lo stesso Guirassy ha parlato così del proprio futuro al Guardian: “Non chiudo nessuna porta in questo momento. Non nascono l’interesse per la Premier, tutti sanno che campionato è. Stoccarda? Se rimarremo umili avremo grosse possibilità. Poi per il futuro vedremo“.