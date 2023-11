Occhio Milan, è pronta la sfida: assalto al difensore

Manca ancora un mese e mezzo all’apertura del calciomercato e iniziano i primi movimenti e lotte di mercato. Questa volta il Milan è assoluto protagonista sull’ennesimo prospetto.

Il progetto del Milan sembra essere chiaro a tutti, sfoltire l’età della rosa e puntare soprattutto sulle giovani promesse. Il ciclo è iniziato da qualche anno e quest’estate ha visto il suo massimo splendore con una campagna acquisti totalmente basata sui colpi giovanili. Il diktat non cambia e per gennaio le scelte saranno fatte sempre legate a questo modo di fare. L’ultimo uomo messo nel mirino dei rossoneri però è un obiettivo anche di un altro club italiano.

Il calciatore di cui tanto ben si parla è Finn van Breemen e la contendente è la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che come il Milan ha un progetto basato sui giovani e sulle promesse del futuro. Il calciatore del Basilea fu notato proprio dai viola durante la doppia sfida di Conference League che ha visto gli svizzeri dare serie difficoltà agli uomini di Italiano che poi sono arrivati in finale contro il West Ham. Una serata amara per i tifosi viola che ricordano ancora il ko all’ultimo secondo con l’errore decisivo di Igor.

Al via l’assalto a Finn van Breemen

Finn van Breemen è un difensore olandese classe 2003. La Gazzetta dello Sport parla del forte interesse del club gigliato, pronto quindi ad anticipare la squadra rossonera. Il calciatore è pronto a lasciare la squadra svizzera per una nuova avventura. La prima ad interessarsi alla trattativa è stata proprio la Fiorentina che aveva fatto un primo assalto già questa estate ma senza trovare fortuna. In vista di gennaio era pronto un altro assalto ma la concorrenza del Milan può essere un serio problema per la squadra di Rocco Commisso.

La trattativa dunque si preannuncia infuocata. Il calciatore come detto è deciso ad andare via ed era già estasiato all’idea di passare alla Fiorentina. Ora però tocca al Milan valutare la situazione ed infilarsi in tempo. Sarà decisivo gennaio per arrivare al difensore. Un ruolo su cui il Milan cerca alternative, essendo molto tirata con Thiaw e Tomori che stanno facendo gli straordinari viste le continue defezioni di Kalulu e Kjaer. Per Pioli dunque potrebbe essere un buon colpo in chiave rotazioni, servirà però farlo crescere, essendo il giovane un classe 2003, ma da quanto fatto vedere finora il calciatore sembra pronto al grande salto.