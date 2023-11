Occhio Milan, ora l’obiettivo può sfumare: prezzo alle stelle

Il Milan aveva individuato il giusto profilo nei mesi scorsi ma ora il pericolo è che aumenti troppo sia il prezzo che la concorrenza

Come ogni grande club anche il Milan ha sempre un elevato numero di giocatori che inserisce nella propria lista obiettivi e che poi valuta man mano in sede di mercato prima di procedere con un nuovo acquisto. La scorsa estate uno dei grandi temi in casa rossonera per quanto concerne i trasferimenti è stato senza dubbio la ricerca del nuovo centravanti. L’obiettivo della dirigenza milanista era quello di trovare un attaccante di scorta che potesse sostituire Olivier Giroud quando necessario ed in qualche modo raccoglierne l’eredità in futuro, dal momento che il numero 9 francese ha già 37 anni.

Tra i molti nomi sondati ci sono stati anche quelli di Joshua Zirkzee, giovane talento del Bologna e quello di Mehdi Taremi del Porto che a lungo è sembrato poter essere il prescelto prima che la trattativa naufragasse nelle ultime ore di mercato. Alla fine l’opzione last-minute preferita è stata quella di Luka Jovic giunto dalla Fiorentina e che però adesso non sta soddisfacendo le aspettative del club e potrebbe quindi non restare in rossonero per una seconda stagione.

Al Milan piace sempre Zirkzee ma ora le condizioni per il suo acquisto sono cambiate

Come detto, in estate il Milan aveva inserito in lista anche il nome di Zirkzee. Il giovane attaccante del Bologna la scorsa stagione era chiuso da Arnautovic che però ora è passato all’Inter lasciando quindi le porte spalancate all’ex Bayern Monaco. Ed è proprio grazie all’addio dell’austriaco che la punta olandese ha potuto mettere in mostra tutto il suo talento.

In questa stagione ha già segnato cinque reti con la maglia della formazione rossoblù: quattro in campionato e una in Coppa Italia. Al di là dei dati statistici, sta impressionando per la sua qualità che gli permette di dialogare molto con i compagni rappresentando quindi il prototipo del centravanti moderno bravo con i piedi e forte fisicamente.

Il Bologna ora sa di avere tra le mani un pezzo pregiato e che certamente non va ceduto a basso costo. Se la scorsa estate il Milan poteva pensare di chiudere questo affare attorno ai dieci milioni di euro, adesso per convincere la società emiliana dovrà partire almeno da un’offerta di 30 milioni. C’è da tenere conto che è aumentata anche la concorrenza su Zirkzee perché ora è finito nel mirino anche di altre big di Serie A e Premier League pronte e battagliare con il Diavolo per assicurarsi questo talento classe 2001.