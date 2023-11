Pioli ammette: “Fischi meritati”, poi a sorpresa su Jovic

Il Milan di Steano Pioli cade a San Siro contro l’Udinese di Cioffi.

Il Milan cade per la seconda volta consecutiva in Campionato in casa: dopo la sconfitta contro la Juventus, i rossoneri perdono anche contro l’Udinese e si allontanano dalla vetta della Classifica, portandosi a -6 dall’Inter. A decidere la sfida tra lombardi e friulani è un rigore concesso dall’arbitro Sacchi e realizzato da Pereyra, che spiazza Maignan. Con la sconfitta di questa sera, il Milan non trova la vittoria da 4 partite consecutive, e martedì a San Siro arriva il PSG.

Milan-Udinese, le parole di Pioli nel post-partita

Nel post-partita tra Milan e Udinese, ai microfoni di Sky è intervenuto Stefano Pioli, allenatore rossonero. Il tecnico ha voluto analizzare la prestazione dei suoi e ha commentato l’episodio del rigore. Queste le sue parole:

Non abbiamo fatto la partita che volevamo fare. Più siamo andati avanti con la gara più abbiamo perso lucidità. Questi risultati sono al di sotto delle nostre possibilità. Sapevamo che sta sera non sarebbe stata facile ma, comunque, la prestazione non è stata all’altezza.

Il tecnico rossonero ha poi accennato alla prossima sfida che dovrà affrontare il Milan, quella contro il PSG:

Dobbiamo affrontare questa sfida senza paura. Sappiamo di avere a disposizione un solo risultato a disposizione.

Sul giocatore Jovic e sulla rosa che ha a disposizione:

Nel primo tempo non l’abbiamo messo a suo agio. Non abbiamo perso per colpa sua, sta sera ha giocato la sua prima partita da titolare dopo tanto tempo. Nel primo tempo non l’abbiamo messo a suo agio. Non abbiamo perso per colpa sua, sta sera ha giocato la sua prima partita da titolare dopo tanto tempo.

Sui fischi nel finale di partita da parte dei tifosi rossoneri:

I fischi dei tifosi sono giusti, soprattutto quelli rivolti a me.

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore rossonero si è focalizzato sulla classifica del Campionato e sull’indisponibilità di Theo Hernandez: