Pioli in conferenza: “Sto parlando con il club per avere un difensore”

Il mercato si avvicina e arrivano le prime voci e soprattutto le prime richieste dai diretti interessati come quella fatta dal tecnico in conferenza stampa.

Il Milan non riesce a trovare la quadra in fase difensiva, oltre Tomori e Thiaw per Pioli c’è poca alternativa e come ultima notizia non da sottovalutare c’è anche lo stop di Kalulu che ha salutato il 2023 in anticipo rispetto i compagni.

In conferenza stampa oggi ha parlato Stefano Pioli in vista della sfida contro l’Udinese di questo fine settimana che aprirà la scena prima del ritorno contro il PSG in Champions League di settimana prossima ed ha risposto ad alcune domande, tra cui quelle sul mercato. Il tecnico sembra essere stato molto chiaro.

Le parole di Pioli in conferenza stampa

Sulla domanda legata alla difesa il tecnico emiliano sembra essere stato chiaro, servono difensori e questa è la prima richiesta per il mercato invernale su cui si darà piena priorità. Ecco le parole dell’allenatore in merito: