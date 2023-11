Pioli lo boccia in vista della Fiorentina: partirà dalla panchina

Mister Stefano Pioli ha diversi dubbi per l’attacco. Il tencico rossonero è in difficoltà a causa delle assenze di Giroud e Leao.

Il Milan si trova di fronte a un’impasse in attacco in vista della sfida contro la Fiorentina, programmata per sabato 25 novembre alle ore 20:45 a San Siro. Gli uomini di Stefano Pioli dovranno affrontare questa partita cruciale della 13esima giornata della Serie A con una serie di difficoltà nel reparto offensivo.

Mister Pioli ha deciso: partirà dalla panchina

Con Rafael Leao, fuori per un infortunio, e Olivier Giroud, out a causa della squalifica, si è creata una vera e propria ombra di incertezza sulle scelte dell’allenatore rossonero Stefano Pioli. La mancanza dei due attaccanti principali pone una sfida significativa per la formazione milanista, che si ritrova ora a dover riformulare la strategia di gioco per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Pioli ha preso la decisione di lasciare Luka Jovic in panchina per la partita contro la Fiorentina, optando invece per Noah Okafor come centravanti. La scelta di escludere Jovic si basa sulle sue prestazioni finora considerate deludenti, nonostante abbia avuto alcune occasioni da titolare contro il Genoa e l’Udinese, che però non ha sfruttato appieno.

Sabato sera, dunque, vedremo Okafor indossare la maglia “numero 9” nella formazione milanista. Sarà inserito in un tridente leggero insieme a Samuel Chukwueze sulla destra e Christian Pulisic sulla sinistra. Questa scelta tattica potrebbe offrire una maggiore velocità e agilità in attacco, cercando di compensare le assenze importanti.

Il Milan dovrà affrontare la Fiorentina con determinazione, cercando di superare le difficoltà e ottenere un risultato positivo. La partita si preannuncia come un confronto delicato, ma Pioli ha dimostrato di saper gestire le situazioni complesse in passato. Nonostante i problemi in attacco, il Milan può contare su una squadra solida e motivata, pronta a dare il massimo per conquistare i tre punti e continuare la sua corsa in Serie A.