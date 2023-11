Pioli, mossa a sorpresa contro l’Udinese? Spiazzati anche i tifosi

Il Milan è pronto ad accogliere in quel di San Siro l’Udinese di Cioffi. Mister Stefano Pioli ha le idee chiare per la sfida casalinga di questa sera.

Il Milan si prepara ad affrontare l’Udinese in una sfida che si prospetta emozionante a San Siro. I rossoneri dovranno fronteggiare la partita con un piano tattico inatteso. Mister Stefano Pioli, alle prese con diverse assenze per infortunio, tra cui otto giocatori con l’unico recupero dell’ultimo minuto di Loftus-Cheek, è costretto a ridefinire la disposizione in campo della sua squadra.

Con i rossoneri alla ricerca di una vittoria che manca da quasi un mese, Pioli sta preparando una mossa a sorpresa per affrontare l’Udinese di Cioffi. Le indisponibilità di diversi giocatori stanno spingendo il tecnico milanista a rivedere leggermente il suo schieramento tattico, promettendo così una partita piena di novità e incertezze.

I tifosi, anch’essi spiazzati da queste indisponibilità e dall’eventuale mossa tattica di mister Stefano Pioli, si preparano a sostenere la squadra in un momento di incertezza, sperando che questo cambiamento porti fortuna e il Milan possa finalmente riassaporare il gusto della vittoria.

Il Milan cambia “pelle”

Questa sera, il Milan sarà di nuovo in campo a San Siro per sfidare l’Udinese nella speranza di riportare a casa una vittoria tanto attesa da quasi un mese. Tuttavia, con diversi giocatori fuori per infortunio, il mister Pioli si trova a dover rivedere il suo schieramento tattico, optando per una mossa a sorpresa.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore rossonero ha deciso di puntare su una formazione con la doppia punta. Oltre a Giroud, che sarà come sempre al centro dell’attacco, si prevede l’inclusione di Luka Jovic come partner, offrendogli un’importante opportunità che dovrà sfruttare al meglio.

Nonostante la speranza per Noah Okafor fino all’ultimo, sembra che il serbo sia in vantaggio per questa scelta. Pioli, per la prima volta, intende affidarsi a due attaccanti di ruolo non solo a causa delle assenze degli esterni come Chukwueze e Pulisic, ma anche poiché ritiene che questa sia la soluzione migliore per sfondare la difesa compatta dell’Udinese.

Questo cambio tattico implica un nuovo approccio per il Milan, che dopo aver già adottato il 3-4-3 contro il Verona in una precedente partita, si prepara ad adottare un 4-4-2 questa sera. Leao sarà schierato come sempre sulla sinistra in cerca del gol perduto, mentre Musah è il favorito per il ruolo a destra, contribuendo al contenimento.

Nel centro del campo, la coppia di centrocampisti in vantaggio sembra essere Krunic e Reijnders. In difesa, con le assenze di Kjaer, Kalulu e Pellegrino, le scelte sono limitate. Il Milan affronterà la partita con soli due difensori centrali, potenzialmente Tomori e Thiaw, e il giovane della primavera, Jan Carlo Simic, pronto a sostituirli se necessario.

Non si prevedono cambiamenti sulle fasce e in porta. Il Milan si appresta dunque a mostrare un nuovo volto, con una strategia tattica rivisitata che potrebbe portare nuove opportunità in questo difficile match contro l’Udinese. La sfida sta per iniziare, e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire come questa nuova formazione rossonera affronterà il suo avversario.