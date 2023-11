Pioli può partire? Criscitiello non ha dubbi: sfida a Napoli e Juve

Il cammino di Pioli e del suo Milan sta scricchiolando. Le difficoltà già incrociate fra campionato e Champions League potrebbero portare il tecnico a vivere la sua ultima stagione in rossonero.

Il Milan non sta attraversando il suo periodo di maggior splendore, è evidente. Proprio per questo motivo sembra sempre più una realtà – e non un’ipotesi – che Stefano Pioli possa dire addio ai Rossoneri a fine stagione.

L’obiettivo della società del Diavolo, anche quest’anno, non può che essere il gradino più alto del campionato ed un cammino in Europa più a fondo possibile. Ma sino ad ora i risultati sperati non sono arrivati.

Proprio per questo motivo è già partita la corsa ad un nuovo possibile allenatore. A svelarne il nome Maurizio Criscitiello in un lungo editoriale su Sportitalia.

Il dopo Pioli: chi è l’allenatore che piace a tante big

Il giornalista campano non ha dubbi. L’allenatore più ambito della Serie A continua ad essere Vincenzo Italiano.

Ad ammirare ed osservare attentamente questo “nuovo che avanza”, come lui stesso lo ha definito, non c’è solo il Milan. L’inseguimento ha come protagoniste anche il Napoli e la Juventus.

Aurelio De Laurentiis, in ottimi rapporti con i dirigenti della Viola, tenterà l’affondo in estate. Attenzione, però, all’operato di Walter Mazzarri, che ha appena riabbracciato la causa partenopea dopo la parentesi negativa di Rudi Garcia.

La Juve, invece, potrebbe pensare a Italiano come dopo Allegri, vista la sua scadenza di contratto nel Giugno 2025.

La squadra che potrebbe avere più urgenza di tutte, dunque, è proprio il Milan, che potrebbe inserirsi molto presto alla corsa spietata per l’allenatore nato in Germania.