Pioli studia la formazione anti Borussia Dortmund: le possibili scelte

Il Milan si prepara in vista del Borussia Dortmund. Mister Stefano Pioli studia la formazione ideale da mandare in campo per la sfida di domani.

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a rimettersi l’abito elegante per una cruciale notte di Champions League. Dopo la vittoria in campionato contro la Fiorentina, i rossoneri ora concentrano tutte le loro energie per il match cruciale contro il Borussia Dortmund, attualmente in testa al girone con 7 punti. Con la terza posizione nel gruppo (5 punti), il Milan si trova nella necessità di una vittoria per accrescere le proprie speranze di avanzare agli ottavi di finale. Stefano Pioli sta analizzando attentamente le opzioni tattiche e la formazione migliore da schierare.

Pioli si prepara in vista del Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la squadra potrebbe vedere Maignan in porta, con Calabria, Thiaw, Tomori e Hernandez a formare la linea difensiva. Krunic e Reijnders dovrebbero operare davanti alla difesa, mentre Loftus-Cheek potrebbe fungere da trequartista, supportato da Chukwueze e Pulisic sulle fasce, con Giroud a guidare l’attacco.

Pioli sta rifinendo gli ultimi dettagli e valutando le opzioni disponibili, ma sembra che il suo piano di gioco sia già delineato. L’inclusione di Loftus-Cheek e Giroud, rispetto alla formazione che ha affrontato la Fiorentina, rappresenta un passo avanti significativo. Loftus-Cheek ha dimostrato la sua capacità durante i suoi trenta minuti in campo nell’ultima partita, mentre Giroud è pronto a portare la sua esperienza e fame di gol nell’attacco del Milan.

Nonostante l’assenza di Musah a causa della squalifica e l’infortunio di Okafor, Pioli è determinato a mettere in campo una squadra competitiva e determinata a conquistare i tre punti vitali per le proprie ambizioni europee.

Domani sera, gli occhi di tutti gli appassionati rossoneri saranno puntati su San Siro per questo incontro cruciale. Il Milan è pronto a lottare con tutto il suo impegno e la sua determinazione per superare il Borussia Dortmund e alimentare le proprie speranze di qualificazione per gli ottavi di Champions League.