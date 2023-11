Pioli: “Troppi errori di frenesia”, poi sull’ingresso di Musah

Altra partita buttata da parte dei Rossoneri che vanno avanti di due, mai spariscono nel secondo tempo. Nel post gara commento di Pioli.

La grandissima vittoria in Champions League contro il PSG appartiene già ampiamente al passato. Oggi il Milan contro il Lecce doveva vincere ad ogni costo per non restare attaccato al tandem composto da Inter e Juventus. Dopo i primi 45 minuti, con i Rossoneri avanti di due gol, sembrava tutto in discesa, ma proprio come contro il Napoli è arrivata una clamorosa rimonta con i Giallorossi capaci di trovare il pareggio, pescando addirittura il 3-2 allo scadere, poi annullato. Nel post partita Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Milan ancora rimontato, Pioli: “Ancora una volta non abbiamo vinto una partita che dovevamo vincere”

Il tecnico rossonero è intervenuto ai microfoni di DAZN, parlando dell’ennesimo deludente risultato, frutto di un secondo tempo inspiegabilmente non giocato:

Non siamo assolutamente soddisfatti, dovevamo controllare meglio la partita e abbiamo gestito poco la palla. Abbiamo ripreso di un nuovo gol da calcio d’angolo come con il PSG e sono errori che paghiamo a caro prezzo.

Non dovevamo allungarci così tanto, ancora una volta non abbiamo vinto una partita che potevamo vincere. Stiamo commettendo troppi errori di frenesia che ci penalizzano tanto in classifica e ci allontanano dalla vetta. Perché Musah al posto di Calabria? L’ho preferito a Florenzi perché era più adatto a livello di passo e velocità.

Queste le parole di Pioli, ovviamente molto rammaricato per l’ennesima partita gettata al vento.