Pobega per Loftus-Cheek? Annuncio di Pioli: svelato il motivo

Dopo un successo importante come quello contro il PSG, il Milan ora deve ripartire in Serie A: il pensiero del tecnico Stefano Pioli.

Archiviata l’esaltante vittoria di Champions League contro il PSG, il Milan si ributta sul campionato dove deve riscattarsi in seguito al solo punto ottenuto nelle ultime tre partite contro Juventus, Napoli e Udinese. L’avversario di oggi sarà il Lecce al Via del Mare, una sfida non facile per il Diavolo. La vetta della classifica occupata dai rivali dell’Inter ora dista sei punti, motivo per il quale adesso i rossoneri non possono più permettersi di perdere punti.

Pioli commenta la scelta di inserire Pobega al posto di Loftus Cheek contro il Lecce

Pochi minuti prima dell’inizio di Lecce-Milan il tecnico rossonero, Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni di DAZN per esprimere le sue sensazioni su questa sfida e spiegare cosa si attenderà dai suoi giocatori in questa partita. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore del Milan.

Sul Lecce: “L’obiettivo è giocare bene e cercare di fare meglio dei nostri avversari sapendo delle difficoltà che ci possono essere dentro una partita contro una squadra che ha struttura e gamba. Dovremo stare attenti sia quando avremo la palla che quando non l’avremo”.

Su Pobega come sostituto di Loftus Cheek: “Rientrava dopo 40 giorni e ha fatto una partita eccezionale, viene in panchina ma difficilmente potrà giocare perché non ha recuperato. Pobega e anche Rejinders dovranno inserirsi e lo dovranno fare tutti quando ci saranno le condizioni adatte”.

Su Leao: “Sa quello che deve fare per essere utile nella nostra fase offensiva. Nel gol che abbiamo fatto in coppa, lui ha lottato in area su un traversone, è un attaccante e deve riempire l’area. Sa quello che deve fare”.