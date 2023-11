Primavera Milan, la squadra di Abate cade contro il Cagliari

Il Milan Primavera di Ignazio Abate, contro il Cagliari, esce sconfitta dal Puma Center.

Dopo la pausa Nazionali, non è solo il Campionato di Serie A a ripartire, bensì anche il Campionato di Primavera: il Milan di Stefano Pioli affronterà la Fiorentina di Vincenzo Italiano, mentre la squadra di Ignazio Abate affronterà il Cagliari.

I rossoneri U19 allenati dall’ex giocatore rossonero si trovano momentaneamente in seconda posizione in Classifica, a -1 punto dai cugini nerazzurri: le due squadre milanesi sono partite forte in questo avvio di stagione e hanno un rendimento migliore rispetto la scorsa. Milan e Inter si affronteranno il 17 dicembre, in un match fondamentale per la Classifica.

Milan-Cagliari, il film della partita

Al Puma House of Football si gioca l’undicesima giornata del Campionato di Primavera 1, con il Milan che affronta il Cagliari: la formazione di Abate deve fare a meno di Simic e Camarda, i due giovani infatti sono stati convocati da Stefano Pioli in prima squadra vista l’emergenza infortuni della prima squadra rossonera.

Il primo tempo si chiude con il risultato di 0 a 0: nei primi minuti del match, le due formazioni si studiano, ma con il passare del tempo nessuna delle due prova l’affondo, tanto che la partita si spegne verso il 45′.

Nella seconda frazione, il Milan sembra scendere in campo imbambolato, tant’è che subisce il doppio svantaggio nel giro di un minuto da parte del Cagliari; pochi minuti dopo, la formazione di Abate trova il gol del 1-2, accorciando di fatto le distanze sulla squadra sarda.

A quindici minuti dalla fine, arriva il terzo gol del Cagliari, dopo un ennesimo errore difensivo della difesa rossonera. La danza del gol non finisce qui, perché 5 minuti più tardi il Milan trova il secondo gol, dopo un batti e ribatti sugli sviluppi un angolo.

Negli ultimi minuti, la gara torna a spegnersi, con le squadre stanche; il Milan potrebbe sfruttare i vari corner, ma i giocatori di Abate non trovano il pareggio e subiscono il definitivo KO nel recupero: finisce con il risultato di 2-4 per il Cagliari. A questo punto, il Milan deve sperare che la Lazio non vinca, poichè subirebbe il sorpasso della squadra biancoceleste.