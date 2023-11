Quanti rossoneri senza infortuni? Il dato sul Milan è clamoroso

In questa stagione il numero di infortunati è davvero sconcertante. Solo pochi giocatori non hanno ancora avuto degli stop obbligati.

L’avvio di stagione del Milan è stato senza dubbio ricco di delusioni. Il Diavolo, eccetto la debacle con l’Inter, aveva iniziato molto bene prendendosi anche la vetta della classifica, ma al rientro dalla sosta di ottobre sembra essersi rotto qualcosa ed è arrivata una marea di risultati negativi. Oltre però ai risultati a far storcere il naso a tutti ci sono anche i tantissimi infortuni, da ieri infatti a questa lunghissima lista si sono aggiunti anche Rafa Leao e Davide Calabria.

Milan, troppi infortuni: solo in dieci si salvano

Il numero spropositato di infortuni, che come detto dallo stesso Pioli non può essere frutto solo della sfortuna, sta ovviamente danneggiando notevolmente il campionato e il percorso europeo della squadra che deve sempre far fronte ad una rosa decimata. Da agosto sono infatti stati addirittura solo dieci i rossoneri che non hanno ancora avuto problemi fisici.

A fare parte di questo esclusivo club si sono Mirante, Thiaw, Tomori, Florenzi, Pobega, Musah, Reijnders, Adli, Romero e Giroud. Tutto il resto della squadra ha invece avuto a che fare almeno con un infortunio e la sensazione sembra essere quella che il numero possa scendere ancora.