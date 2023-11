Retroscena Jovic, emerge tutta la verità: tifosi sorpresi

Nelle ultime ore è emerso un particolare retroscena sul neo attaccante del Milan.

Luka Jovic, attaccante serbo, è arrivato al Milan nell’ultimo giorno di mercato della scorsa sessione estiva, a parametro zero. La società rossonera, infatti, non ha dovuto pagare il calciatore alla Fiorentina, squadra in cui militava, e ha sottoscritto con l’attaccante un contratto annuale, con opzione di rinnovo per altri tre anni.

La società viola – che lo aveva prelevato dal Real Madrid – non ha mantenuto nemmeno un diritto sulla futura rivendita e non lo aveva considerato nella lista UEFA. Da lì la decisione di venderlo a titolo gratuito alla società milanese.

Il curriculum dell’attaccante serbo non è di certo da buttare via: classe 1997, Jovic è capace di giocare sia come attaccante centrale sia da ala destra. Settore giovanile alla Stella Rossa, fino ad arrivare in prima squadra; da lì, il trasferimento per una sola stagione al Benfica, poi Eintracht Francoforte e infine Real Madrid, prima dell’esperienza italiana. Con la squadra spagnola ci si aspettava molto dall’attaccante serbo, ma le aspettative vengono ben presto deluse, tant’è che la seconda parte di stagione del 2021 la gioca ancora con i tedeschi. Con la maglia viola, Jovic non parte male il suo cammino, ma dopo il Mondiale in Qatar l’attaccante perde piano piano la titolarità, complice anche alcuni problemi fisici.

Jovic, il retroscena di mercato

Il primo settembre 2023 Jovic arriva a Milano, sulla sponda rossonera del Naviglio: fino a qui, l’attaccante serbo ha totalizzato circa 250 minuti con la maglia rossonera tra Campionato e Champions League, partendo titolare solamente in due occasioni in Campionato. Jovic, inoltre, è ancora a secco di reti con il Milan.

Il neo attaccante rossonero continua ad essere martoriato da infortuni muscolari, che lo tengono lontano dal campo e costringono Pioli a fare scelte differenti al momento dello schieramento delle formazioni. L’ultima opportunità concessa è Jovic è stata data proprio nell’undicesima giornata di Campionato, contro l’Udinese, ma l’attaccante è uscito dopo i primi 45 minuti a causa di un fastidio muscolare.

Quanto all’operazione di mercato, nelle ultime ore è emerso un curioso retroscena riguardo l’approdo di Jovic in rossonero: come riportato da Tuttomercatoweb.com, l’attaccante serbo era già in partenza verso la Turchia per volare al Trabzonspor, con tanto di aereo privato prenotato.

È stato lo stesso attaccante a fermare tutto e decidere di invertire la rotta, rimanendo di fatto in Italia dopo l’esperienza alla Fiorentina. A poche ore dalla chiusura del mercato, dunque, Jovic ha deciso di firmare con la società rossonera.