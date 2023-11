Rinnovo con il Milan o cessione? Decisione presa sul futuro

Volontà chiara per il futuro di uno dei big della squadra rossonera. Il club ha deciso come comportarsi nei prossimi mesi.

La scorsa estate ha insegnato a tutti i tifosi del Milan che nessun giocatore può essere ritenuto incedibile. Prima di poter intervenire in maniera consistente sul mercato bisogna vendere qualcuno e probabilmente ciò accadrà anche nella prossima estate. Intanto però la società vuole provare a blindare alcuni suoi giocatori, anche per mandare un segnale alle corteggiatrici e l’ultimo in ordine cronologico sembra essere Theo Hernandez.

Theo Hernandez-Milan: volontà di rinnovare

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, al momento la volontà del Diavolo e del terzino francese è quella di continuare insieme e l’obiettivo è quindi quello di prolungare il contratto in scadenza nel 2026. Con ogni probabilità i colloqui verranno intensificati in primavera, quando potrebbe arrivare la fumata bianca.

Al tempo stesso però il rinnovo non renderebbe comunque Theo incedibile e nel caso in cui dovessero arrivare offerte irrinunciabili, il club senza dubbio si siederà al tavolo per ascoltare le proposte.