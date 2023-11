Ritorno Ibrahimovic, le ultime: succederà nelle prossime ore

Lo svedese potrebbe tornare al Milan per la terza volta. Nelle prossime ore potrebbe esserci la svolta definitiva.

La sconfitta a sorpresa del Milan contro l’Udinese ha di fatto certificato il periodo nero del club che ora è chiamata alla rincorsa in Serie A, ma solo dopo il match di mercoledì contro il PSG dove servirà una vittoria per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi. La squadra ha bisogno di un cambio di passo repentino e al momento il nome che circola con più insistenza è quello di Zlatan Ibrahimovic, con lo svedese che potrebbe tornare in società per dare il suo contributo.

Ibra 3.0? Incontro con Cardinale nelle prossime ore

La terza avventura in rossonero di Ibra potrebbe davvero concretizzarsi e secondo quanto riportato da calciomercato.com, nei prossimi giorni potrebbe esserci un incontro con Cardinale per arrivare ad un punto di incontro.

L’ex PSG vuole un ruolo definito, e soprattutto centrale, e il prossimo incontro con il patron rossonero darà senza dubbio maggiore chiarezza sulla situazione. C’è bisogno di una svolta e lo svedese, già decisivo nell’anno dello Scudetto, può fare da ponte tra la società e la squadra.