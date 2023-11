Sacchi incorona Leao: “Impressionante”, poi il messaggio a Pioli

Sacchi incorona Leao dopo la prestazione con il PSG: “Impressionante”, poi il messaggio a Pioli.

Il Milan vince 2-1 contro il PSG e lo fa grazie alle reti di Leao e Giroud. Il portoghese ha finalmente mostrato un’ottima prestazione contro una big del calcio europeo. Le sue sgasate hanno fatto ammattire Hakimi e il resto della retroguardia parigina che gli ha concesso fin troppo spazio.

In più, il gol del momentaneo pareggio in rovesciata ha fatto impazzire i sui tifosi. Proprio sulla prestazione del numero 10, e non solo è intervenuto Arrigo Sacchi con delle parole al miele.

Le parole al miele di Sacchi verso Leao e non solo

Di seguito le dichiarazioni di Sacchi riportate dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

A San Siro è stata una sfida molto bella e molto aperta. Nella ripresa i rossoneri mi sono sembrati ordinati, compatti e sono riusciti ad accorciare e a raddoppiare sugli esterni. Tutti hanno dato l’anima, tutti si sono impegnati al massimo e questo è un aspetto molto positivo, poiché si veniva dalla brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese in campionato. La vittoria sul Psg è una risposta importante del gruppo che, tuttavia, adesso ha l’obbligo di proseguire su questo percorso. Per non avere alti e bassi, per non soffrire di cali di tensione e di attenzione è fondamentale avere un grande spirito di squadra e fortissime motivazioni. Direi che ieri sera il Milan ha messo in mostra queste qualità.

L’ex allenatore rossonero è poi intervenuto su Leao.

Da sottolineare la grande prestazione di Leao. Il portoghese, che a mio avviso ha qualità impressionanti e mi arrabbio ogni volta che non le sfrutta (perché è proprio un peccato), è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibili di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al Paris Saint-Germain, ha dato coraggio a tutta la squadra. Le ripartenze di Leao, nella ripresa, sono state davvero devastanti: impossibile fermarlo.

Sacchi ha poi chiosato dicendo che Pioli ha vinto la gara con il gruppo.