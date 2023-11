Salta il post Giroud per gennaio: resta in Spagna

Si complica il calciomercato del Milan per gennaio. Il profilo individuato per ricoprire il ruolo di vice Giroud ha deciso di blindare il suo contratto e di restare in Spagna.

Il Milan guarda già oltre, e il calciomercato di gennaio sarà un buon momento per rimettere insieme qualche ingranaggio e sostituire i pezzi usurati con qualcuno nuovo e che possa far ripartire la macchina di Pioli al meglio. In effetti il periodo del Milan non è dei migliori, la vittoria con il PSG in settimana aveva illuso i tifosi rossoneri che ieri nell’anticipo del sabato pomeriggio addirittura stavano per essere beffati dal Lecce, ma grazie al VAR sono riusciti a portare a casa un punto tanto fondamentale quanto salvifico. Sì esatto, salvifico. Pioli nelle ultime 5 uscite in campionato ha deluso le aspettative dei tifosi, 1 vittoria 2 pareggi e altrettante sconfitte. Questo il bilancio negli ultimi 5 match di campionato, con in mezzo le due uscite in Champions contro il Paris Saint Germain chiudendole con una vittoria e una sconfitta.

Al momento quindi per Pioli e i suoi ragazzi arriva una sosta che permetterà all’ambiente di riprendere un attimo la situazione in mano e capire come poter ripartire al meglio una volta che si riscenderà in campo. Nel frattempo però la società deve preparare il mercato di gennaio e i possibili innesti per provare a lottare sino alla fine per lo scudetto insieme ad Inter e Juventus rispettivamente prima e seconda avanti ai rossoneri.

Al momento però non arrivano piacevoli notizie dall’estero. Di fatti pare secondo i media esteri, un pupillo dei rossoneri che già da qualche tempo era stato individuato come il vice Giroud abbia deciso di non andare via, anzi di rinnovare e restare nel club che attualmente lo ospita. Stiamo parlando di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo attualmente all’Atletico Madrid ha deciso di rinnovare e dire il suo secondo no all’Italia. Di fatti in estate aveva già chiuso le porte a Mourinho e la sua Roma, che poi hanno virato su Romelu Lukaku.

In effetti l’ex Juventus dopo la duplice esperienza in bianconero non è mai voluto tornare in Italia, ma ha vestito le maglie di Real Madrid, Chelsea e poi Atletico dove al momento – come ha sempre dichiarato – si trova benissimo e pare quindi non aver nessuna intenzione di lasciare i ‘colchoneros‘. Il Milan sperava quindi di poter ingaggiare l’attaccante spagnolo e cucirgli addosso il ruolo di vice Giroud, che però ha deciso di rinnovare fino al 2027.