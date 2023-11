Salta Milan-Udinese, rebus di formazione per Pioli

Pioli devi fare a meno di un giocatore importante all’interno della formazione del Milan. Di seguito tutto quello che bisogna sapere sui tempi di recupero

La situazione in casa Milan con cui Pioli sta avendo a che fare è davvero difficile a causa degli infortuni.

La squadra di Pioli cerca di ritrovare i tre punti che mancano da un po’. L’ultima partita, giocata al Maradona con il Napoli, ha visto un Milan uscire con un solo punto dopo che stava vincendo 2 a 0 nel primo tempo.

Oltre al pareggio subito in rimonta, il Milan ha anche perso giocatori importanti nella formazione.

I tempi di recupero

Per i giocatori infortunati ci sono notizie negative soprattutto per Kalulu e Pellegrino. Per il difensore francese sono probabili 4 mesi di stop mentre per il difensore argentino sono circa 40 giorni di out.

Notizie decisamente migliore invece per Christian Pulisic dove gli esami hanno evidenziato che non ci sono lezioni alla coscia sinistra.

Questo significa che l’infortunio non è grave e di conseguenza si prevede un solo turno di riposo saltando così l’Udinese per evitare dei rischi in vista della partita fondamentale di Champions League contro il Psg martedì prossimo dove il Milan deve cercare di vincere.

Pioli sta quindi già studiando le possibili alternative a Pulisic per trovare il giocatore da mettere accanto a Leao e Giroud contro l’Udinese dove bisogna evitare di fare dei passi falsi. Le opzioni del mister sono Luka Romero, Okafor oppure Florenzi adattato.