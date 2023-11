Scommesse, Florenzi verso la squalifica? Annuncio di Gravina

Il caso Florenzi ha causato una riattivazione dell’allarme scommesse. Il giocatore è stato ascoltato in Procura. A riguardo ha parlato anche Gravina al termine del consiglio federale.

La bufera scommesse ha nuovamente avvolto il calcio in Italia. Ieri sera anche Alessandro Florenzi, dopo i casi Fagioli, Tonali e Zaniolo è finito nell’occhio del ciclone.

Questo pomeriggio, attorno alle 15.30, il terzino è stato ascoltato dalla Procura di Torino, davanti al pm Pedretta, la procuratore capo vicario Gabetta e il capo della squadra mobile Mitola.

Sulla vicenda del campione d’Europa è intervenuto anche Gabriele Gravina. A seguito del Consiglio Federale, il leader della FIGC ha reso pubblica la propria opinione come di seguito:

“Florenzi è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possano destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda.”