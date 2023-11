Situazione complicata per l’ex: Milan colto di sorpresa

Milan, che situazione per l’ex. La news che sorprende tutti è che anche i rossoneri potrebbero essere implicati nel caso.

In casa Milan la situazione è tutto fuorché rosa e fiori. In particolare, il pareggio di Napoli, subito in rimonta, ha scoperchiato un vero e proprio vaso di pandora, nonostante i rossoneri distino soli 3 punti dalla prima piazza in campionato. Un insieme di fattori non ha però convinto l’ambiente rossonero, a cominciare da alcune prestazioni sottotono che hanno avuto modo di farsi sentire ed anche pesantemente sul campo. Theo non spinge più, Maignan regala qualche errore di troppo e, soprattutto, mancano i gol provenienti dal centrocampo.

Situazione molto complicata per il Milan, alla quale si aggiungono anche la pesante classifica in Champions League e l’assurdo dato inerente agli infortuni. Uno scenario che farebbe venire in brividi a chiunque e che peggiora ulteriormente a causa dell’ex rossonero, cui ultime notizie sorprendono i tifosi.

Rebic via dal Besiktas, la situazione colpisce il Milan

Da super colpo ad esubero, da attaccante titolare a riserva senza minutaggio. La parabola di Ante Rebic con la maglia del Milan è stata anche questo, nonostante i tanti gol decisivi siglati dal croato nelle prime uscite in rossonero. Un avventura terminata quindi con un vero e proprio calvario andato in scena la scorsa stagione, e costato al club rosso di Milano più di qualche telefonata per cercare di piazzare un ex Francoforte ormai completamente fuori dal progetto. Accogliere quindi il prestito al Besiktas è stata l’ultima spiaggia per il Milan, che ora potrebbe però tornare ad occuparsi del croato proprio a causa della formula di trasferimento.

Non essendo una cessione definitiva infatti, anche in quel di Milanello hanno aizzato le orecchie una volta venuti a conoscenza di quanto fatto da Rebic ad Istanbul. In particolare, secondo il quotidiano Sporx, il momento dell’attaccante è alquanto delicato, con il rapporto con mister Burak Yilmaz che potrebbe essere già giunto ai ferri corti. Quest’ultimo avrebbe infatti anche cacciato dall’allenamento Rebic a causa di comportamenti poco professionali nel corso delle sedute, con l’ex numero dodici del Milan che potrebbe addirittura rientrare dal prestito in quel di gennaio.

Uno scenario che sconvolge completamente i piani rossoneri che, se tutto ciò dovesse andare in porto, si troverebbero a dover tentare di piazzare nuovamente l’attaccante lontano da Milano. Ipotesi tutt’altro che scontata, e che potrebbe costare a Rebic una nuova parentesi di 6 mesi all’ombra del Duomo, questa volta, però, fuori rosa.