Sorpresa Milan, c’è il difensore: già lo hanno incontrato

Di Marzio fa una rivelazione su un obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Il club a quanto pare ha già incontrato il difensore.

I problemi fisici in casa Milan sono evidenti negli ultimi giorni. Al momento infatti la panchina del Milan è in totale emergenza, basta pensare che sono addirittura 9 i giocatori che questa sera non erano a disposizione del tecnico rossonero. Il reparto più colpito è la difesa dove la squadra ha perso diversi calciatori in pochi giorni.

Kalulu – dopo aver subito un grave infortunio contro il Napoli – si è operato in Finlandia e dovrebbe tornare tra circa quattro mesi, Pellegrino e Kjaer, hanno dato forfait a causa di nuovi problemi fisici.

Dunque in difesa stasera, Pioli opterà per la coppia Thiaw-Tomori al centro tra Florenzi e Calabria. Il tecnico però ha i giocatori contati, cosa che per una squadra che gioca ogni tre giorni è un problema non da poco. E i piccoli problemini a Theo Hernandez preoccupano.

L’infortunio di Kalulu ovviamente è stato un fulmine a ciel sereno, e sicuramente è stato l’episodio che ha contribuito a far decidere alla dirigenza rossonera che alcuni interventi di mercato sono assolutamente necessari già a gennaio.

Di Marzo sul mercato del Milan: l’indiscrezione su Lloyd Kelly

Sicuramente il primo intervento da fare sarà proprio in difesa, quattro mesi sono tanti e in società si sono resi conto che serve un rinforzo per la retroguardia. Il Milan ha messo nel mirino Lloyd Kelly, classe 1998 difensore del Bournemouth. Il giocatore piace molto al club rossonero che starebbe cercando già assicurarsi una trattiva in vista della sessione invernale di calciomercato. Il difensore poi è in scadenza a giugno 2024 e tra le sue intenzioni ci sarebbero quelle di voler cambiare aria.

Gianluca Di Marzio – prima di Milan-Udinese – ha parlato a Sky Sport 24 delle intenzioni del club rossonero in chiave mercato e ha menzionato anche l’obiettivo Lloyd Kelly. Secondo quanto riportato dal giornalista Moncada è già andato a vedere il difensore dal vivo. “Moncada a fine partita, da quello che so, ha incontrato e conosciuto il ragazzo. Un segnale che è uno dei giocatori su cui il Milan può puntare”.

Poi l’esperto di calciomercato ha dichiarato che al momento il Milan vorrebbe scegliere un giocatore che – oltre dal punto di vista tecnico – riesca a garantire certezze anche dal punto di vista caratteriale. Il Milan cerca un difensore e Lloyd Kelly è un nome molto interessante.