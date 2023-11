Sorpresa Milan, Pioli lo lancia dal primo minuto: chance d’oro per l’attaccante

I rossoneri saranno impegnati in trasferta a Lecce sabato alle 15, con Stefano Pioli che attingerà dalla sua panchina per il turnover

La vittoria di martedì sera in casa contro il Paris Saint Germain ha dato una nuova scarica di adrenalina al Milan di Stefano Pioli, restituendo in particolare ai tifosi rossoneri un Rafael Leao formato europeo e un Ruben Loftus Cheek dominatore del centrocampo.

Il match europeo ha lasciato anche una fatica importante all’interno del gruppo – l’allenatore milanista ha cercato di smaltire insieme al suo staff con un secondo allenamento di scarico – al quale non hanno partecipato però Simon Kjaer e Christian Pulisic, che hanno invece svolto del lavoro personalizzato per recuperare dai loro infortuni.

Pioli saprà in giornata se i due infortunati potranno prendere parte alla trasferta di sabato pomeriggio contro il Lecce allenato da D’Aversa, ma nella testa del tecnico rossonero è già presente una probabile formazione titolare da schierare allo stadio Via del Mare contro i salentini, specialmente gli uomini da schierare nel reparto avanzato.

Chukwueze parte dal primo minuto contro il Lecce

Tra coloro che hanno guadagnato una maglia da titolare per l’anticipo di questa dodicesima giornata di Serie A c’è anche Samuel Chukwueze, con l’esterno ivoriano che agirà sulla destra nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli.

A completare il tridente dietro l’unica punta Olivier Giroud ci sono Loftus Cheek come trequartista e ovviamente Rafael Leao sulla fascia sinistra. Nei due di centrocampo è lotta tra Rade Krunic e Musah, con l’americano che sta convincendo sempre più allenatore e tifosi a suon di buone prestazioni.

Per quel che riguarda la difesa, non si registrano grossi cambiamenti di formazione, mentre la grande novità è rappresentata da Chukwueze, il quale dovrà dimostrare di essere all’altezza di vestire la maglia rossonera e convincere Pioli con una grande prestazione.

L’esterno ivoriano è l’unico dei nuovi acquisti arrivati in estate a essere considerato ancora un oggetto misterioso, dal momento che il suo impatto non è stato lo stesso rispetto a quello di un Loftus Cheek, di un Reijnders o di un Pulisic. La sfida contro il Lecce potrebbe essere l’occasione per il numero 21 di mostrare le sue skills, le quali comprendono una grande velocità e un ottimo senso del dribbling, che gli permettono di avere ampio movimento sulla fascia. Sabato i tifosi rossoneri potranno valutare il reale valore di Chukwueze. I tifosi sono curiosi e attendono novità sul calciatore.