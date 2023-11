Stangata Milan, Cardinale ora trema: oltre 100 milioni

Arriva una pessima notizia per le casse del Milan. Gerry Cardinale farà i conti con un vero e proprio disastro finanziario

La situazione finanziaria del Milan è attualmente in bilico, con la possibilità di un disastro economico in vista. La squadra rossonera rischia di dire addio alla Champions League, con implicazioni significative per le finanze del club. Inoltre, una potenziale eliminazione dalla tanto ambita coppa europea potrebbe compromettere anche la partecipazione all’agognato Mondiale per Club del 2025.

Attualmente, il Milan si trova in una posizione critica nel proprio girone di Champions League. Per qualificarsi agli ottavi di finale, la squadra di mister Stefano Pioli deve vincere in casa del Newcastle United e sperare che il Borussia Dortmund, già qualificato alla fase successiva, sconfigga il Paris Saint-Germain. Tuttavia, le recenti prestazioni del Milan non sono state incoraggianti, e l’esclusione dalla Champions League sembra un possibile scenario. Ciò avrebbe conseguenze finanziarie significative per il club rossonero.

Milan ad un passo dalla stangata finanziaria

La partecipazione alla Champions League rappresenta una fonte vitale di entrate per il Milan. Nella scorsa edizione del prestigioso torneo europeo, il club rossonero ha guadagnato una somma considerevole di denaro. I rossoneri, nella stagione precedente, sono stati autori di una memorabile campagna europea, vedendosi frenati solo in semifinale dai rivali storici dell’Inter.

I premi Uefa e i ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti hanno contribuito a generare un incasso totale di circa 127 milioni di euro. Tuttavia, secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, se il Milan non dovesse superare la fase a gironi, verrebbero persi almeno 113 milioni di euro, che avrebbero un impatto devastante sulle finanze del club.

La partecipazione alle fasi avanzate del torneo garantirebbe premi Uefa e un aumento dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti. Il mancato guadagno di almeno 68 milioni di euro rispetto all’anno precedente rappresenterebbe un duro colpo per le casse del Milan.

Il Milan si gioca tutto contro il Newcastle United

Oltre alle conseguenze finanziarie legate alla Champions League, il Milan rischia anche di perdere la possibilità di partecipare al Mondiale per Club del 2025. Solo due squadre italiane possono qualificarsi per il torneo, e attualmente l’Inter è già sicura della sua partecipazione. Il Milan, insieme alla Juventus e al Napoli, si trova in una lotta serrata per il secondo posto. Non qualificarsi significherebbe perdere l’opportunità di partecipare a un torneo prestigioso e perdere una fetta significativa dei premi in denaro stimati intorno ai 45 milioni di euro.

Il Milan si trova di fronte a una situazione economica critica. L’esclusione dalla Champions League e la possibile mancata qualificazione al Mondiale per Club potrebbero causare una perdita finanziaria considerevole per il club rossonero. La perdita di almeno 113 milioni di euro metterebbe a rischio la stabilità economica e potrebbe richiedere serie misure di bilancio per ripristinare la situazione finanziaria. Il Milan dovrà affrontare gli ultimi 90 minuti della fase a gironi della Champions League con determinazione e sperare in un risultato positivo del Borussia Dortmund per evitare conseguenze disastrose sul piano economico.