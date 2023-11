“Troppi stranieri”: Milan, scoppia la polemica di Sacchi

L’ex allenatore ha fatto scoppiare la polemica con le sue parole riguardo la squadra rossonera e il mercato

Il Campionato di Serie A è pronto a riaprire le porte, ripartendo dalla 13° giornata, che vede in programma almeno 3 big match importanti: Atalanta-Napoli, Milan-Fiorentina e Juventus-Inter. Quello tra bergamaschi e partenopei sarà importante soprattutto per gli azzurri, che in questa sosta hanno cambiato allenatore: Walter Mazzarri guiderà il Napoli fino a fine stagione, subentrando a Rudi Garcia, che non aveva cominciato nel migliore dei modi la stagione.

Domenica sera sarà il turno di Juventus e Inter, le due capolista della classe: bianconeri e nerazzurri sembrerebbero essere le uniche due squadre a contendersi lo Scudetto; la squadra di Allegri è l’avversaria dell’Inter più in forma del Campionato, frutto anche dell’assenza di impegni infrasettimanali, che permettono il pieno recupero di forze ed energie.

Il Saturday match, invece, se lo giocheranno Milan e Fiorentina, a San Siro: la squadra di Stefano Pioli viene da quattro partite consecutive senza vittorie in Campionato e la partita contro la Viola di Vincenzo Italiano sarà determinante, anche in ottica classifica. La squadra fiorentina, infatti, con una vittoria raggiungerebbe i rossoneri a 23 punti, ma l’ambiente rossonero proverà in tutti i modi a non permettere questo.

Sacchi duro sul calciomercato del Milan: le sue parole

Il periodo che sta passando il Milan non è certo dei migliori: con la vittoria sul PSG, sembrava essere tornato l’entusiasmo a Milanello, ma il pareggio contro il Lecce ha riacceso qualche critica nei confronti della squadra di Stefano Pioli.

Ad unirsi alle critiche c’è anche Arrigo Sacchi; in particolare, l’ex allenatore della squadra rossonera ha toccato un tema principale sul suo consueto intervento alla Gazzetta dello Sport prima di ogni giornata di Serie A. Queste le sue parole:

La mia impressione è che il Milan abbia acquistato troppi stranieri: è complicato mettere d’accordo tante individualità e trasformarle in un collettivo omogeneo. Sappiamo tutti che gli stranieri hanno bisogno di ambientamento.

Sacchi ha dunque toccato l’argomento calciomercato; il Milan è stata una delle squadre di Serie A ad aver fatto più acquisti nella scorsa sessione estiva di mercato, con molti giocatori arrivati dall’estero. Dalle parole dell’ex allenatore, si può dedurre che lui avrebbe fatto più leva su giocatori italiani, rendendo così più facile la preparazione e gli allenamenti.

Con un momentaneo terzo posto in classifica e un ottavo di Champions da conquistare, il Milan è ancora in corsa per migliorare l’inizio di stagione e allontanare tutte le critiche nei suoi confronti.