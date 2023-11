Udogie al Milan? Il motivo che ha fermato l’affare

L’estate scorsa Udogie è stato vicino al Milan, ma un motivo particolare ha fermato la trattativa.

Classe 2002, esterno sinistro, tanta corsa, tanta velocità: sono queste le caratteristiche del calciatore italiano Destiny Udogie, passato quest’estate a titolo definitivo al Tottenham. Udogie, calciatore italiano, è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona per arrivare fino alla prima squadra; nel 2021 l’Udinese lo ha acquistato per 2,8 milioni di euro, vendendolo poi in estate a 26 milioni alla squadra inglese. Una plusvalenza eccezionale quella compiuta dalla squadra friulana, che ha fatto crescere step by step il giocatore, senza forzare nulla.

Calciomercato Milan, Udogie era vicinissimo ai rossoneri

L’esterno italiano, che nell’ultimo periodo è stato convocato anche dalla Nazionale italiana, la scorsa estate è stato ricercato da numerose squadre di spessore, italiane e non. Come rivelato dall‘agente Stefano Antonelli ai microfoni di Tuttomercatoweb, Udogie interessava anche al Milan, oltre che a Juventus e Inter, ma un particolare motivo ha fermato l’affare:

Se c’è un limite che i club italiani ancora oggi non riescono a superare è il coraggio dell’investimento. Invito chiunque e sfido chiunque a dirmi quale club italiano non voleva Udogie. Parlammo con la Juventus, con il Milan, con l’Inter: Destiny piaceva a tutti, tutti lo avrebbero voluto ma in quel momento non c’era lo slancio per definire questa operazione.

Il Milan è stato una delle squadre più attive sul mercato nella scorsa sessione, ma l’affare Udogie non è andato in porto: forse, ancora una volta, ciò che limita il calcio italiano è la fiducia nei confronti dei giovani e il poco spazio d’azione che gli viene lasciato.