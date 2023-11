UFFICIALE – Milan femminile, ribaltone in panchina: il comunicato

Il Milan ha comunicato sul proprio sito ufficiale il cambio immediato sulla panchina della formazione femminile rossonera.

L’andamento del Milan femminile nelle ultime settimane non è stato dei migliori ed è arrivata una sola vittoria negli scorsi cinque incontri di campionato. È vero che è stato passato il turno in Coppa Italia ma il terreno perso dalle prime in classifica in Serie A inizia a farsi notevole. Per tale ragione la società di via Aldo Rossi ha deciso di esonerare il tecnico Maurizio Ganz.

Il comunicato dell’esonero di Maurizio Ganz dalla panchina del Milan femminile

Ganz paga il sesto posto in classifica (su dieci squadre partecipanti) che mettono il Milan in difficoltà e con un andamento che non sta rispecchiando le aspettative del club. L’allenatore è stato esonerato dopo l’ultimo pareggio di sabato ottenuto in casa contro la Sampdoria. Di seguito il comunicato diramato dalla società.

AC Milan comunica di aver esonerato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra femminile Maurizio Ganz. A Maurizio vanno i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta in queste quasi cinque stagioni di lavoro insieme, per l’impegno, la serietà e la correttezza professionale.

La conduzione tecnica della Squadra è affidata a Davide Corti – che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera femminile – al quale il Club rivolge i più calorosi auguri di buon lavoro.

Al posto di Ganz sulla panchina rossonera arriva Davide Corti che fino ad ora era l’allenatore della Primavera femminile sempre del Milan e grazie al suo operato ottiene quindi questa promozione in Prima Squadra.