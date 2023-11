Ultim’ora Milan: svelate le condizioni di Pulisic

Christian Pulisic, reduce da qualche problema fisico, si è sottoposto a risonanza magnetica dopo Milan Paris Saint-Germain

Nella serata di ieri, allo Stadio San Siro, il Milan si è imposto per 2-1 contro il PSG. Un successo che permette alla squadra di Stefano Pioli di restare ancora in corsa per il passaggio del turno. In una serata positiva c’è una nota che ha fatto preoccupare i tifosi rossoneri le condizioni di Christian Pulisic

Buone notizie: escluse lesioni per lo statunitense

L’ex Chelsea e Borussia Dortmund è stato sottoposto a risonanza magnetica nella giornata di oggi. Arrivano notizie confortanti per il club rossonero e per l’intero ambiente milanista.

Sono escluse lesioni ai flessori per il calciatore. Si tratterebbe di una semplice contrattura, Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo.