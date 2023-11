ULTIM’ORA – Tegola per Pioli, Leao costretto al cambio: le condizioni

Pessima notizia per il Milan che perde uno dei suoi giocatori migliori dopo pochissimi minuti nella sfida sul campo del Lecce.

Il Milan questo pomeriggio arriva a Lecce per cercare di dare una sterzata alle ultime partite di Serie A che hanno visto i rossoneri in difficoltà con un solo punto ottenuto nelle recenti tre sfide contro Juventus, Napoli e Udinese. La gioia per il successo contro il PSG in Champions League è un ottimo punto di ripartenza per cercare i tre punti al Via del Mare e mettere pressione a Juve e Inter che giocheranno in seguito ai rossoneri e precedono in classifica.

C’è però subito una pessima notizia per tutti tifosi milanisti appena pochissimi minuti dopo il fischio d’inizio del match. La situazione infortuni in casa rossonera non è già di partenza tra le più rosee con tanti elementi importanti per la squadra come Christian Pulisic, Simon Kjaer e Pierre Kalulu ad esempio che non sono a disposizione del tecnico Stefano Pioli per questo incontro.

Leao si ferma dopo otto minuti: al suo posto dentro Okafor

Dopo appena otto minuti di gara Rafael Leao è dovuto uscire dal campo per un problema muscolare. Il numero 10 portoghese si è fermato per un dolore alla coscia destra che ha sentito dopo uno scatto. L’ala rossonera si è fermata immediatamente per evitare di peggiorare le sue condizioni. L’ingresso dei medici in campo ha confermato le sensazioni negative percepite subito da Leao che per non rischiare è uscito dal campo e ha lasciato il posto a Noah Okafor entrato dalla panchina e che dovrà cercare di sostituire il portoghese ex Lilla.

Come riportato dai giornalisti di DAZN presenti a bordo del campo, Leao uscendo dal campo rivolgendosi a Pioli, lo staff medico e alla panchina tutta ha affermato: “Mi sono fermato subito”. C’è quindi un filo di ottimismo sulle condizioni del giocatore che però andrà visitato con maggiore cura ovviamente, una volta fatto ritorno a Milanello.

Un inizio di gara certamente sfortunato per il Diavolo che dovrà riuscire a superare il Lecce senza il suo numero 10, uno dei migliori della rosa. Per i tifosi ora ci sarà ansia in attesa di capire quale sarà il responso degli esami strumentali delle prossime ore. La speranza di tutto l’ambiente è quella di un rientro il prima possibile che possa permettere al Milan di non perdere un uomo chiave in una fase delicata della stagione sia per la Serie A che per la Champions League.