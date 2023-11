“Un danno di immagine”: Milan-Ibra, l’ex leggenda dell’Inter non ha dubbi

L’ex calciatore dell’Inter ha detto la sua sul possibile approdo nella dirigenza del Milan di Zlatan Ibrahimovic.

L’universo Milan è in fermento per la prospettiva dell’ingresso di un’icona del calcio mondiale nella dirigenza. Zlatan Ibrahimovic, noto per la sua personalità dominante, potrebbe presto far parte della struttura dirigenziale del club rossonero. Questa prospettiva ha sollevato questioni di grande rilevanza per tifosi e addetti ai lavori.

Questo possibile approdo di Ibrahimovic rappresenterebbe un passo significativo per il Milan, poiché la società è alla ricerca di ulteriori qualità e personalità per rinforzare la sua dirigenza. L’aggiunta di una figura così carismatica e influente come Ibrahimovic potrebbe non solo portare un’iniezione di esperienza nel club, ma potrebbe anche rappresentare un cambiamento di paradigma nel modo in cui il Milan affronta il suo futuro.

La sua conoscenza approfondita del calcio, accompagnata dalla sua natura vincente, potrebbe plasmare le strategie e la visione del club per raggiungere risultati sempre più ambiziosi. La sua presenza potrebbe non solo migliorare l’immagine del club, ma potrebbe anche attirare l’attenzione di talenti emergenti. Ibrahimovic, con il suo carisma, la sua leadership e la sua esperienza, potrebbe essere la chiave per una nuova era di successo per il club rossonero.

L’ex Inter dice la sua sull’eventuale approdo di Ibrahimovic nella dirigenza del Milan

Nel panorama calcistico italiano, l’eventualità di vedere Zlatan Ibrahimovic tornare al Milan in un ruolo dirigenziale ha sollevato un acceso dibattito. Le recenti riflessioni di Marco Tardelli su La Stampa aprono un’interessante prospettiva sul possibile contributo che l’ex attaccante potrebbe offrire, sottolineando l’importanza di una figura che conosca a fondo il calcio e che possa influire positivamente sullo spogliatoio.

Secondo Tardelli, la presenza di Ibrahimovic vicino allo spogliatoio potrebbe essere estremamente vantaggiosa per il Milan: “Non riesco a trovare un motivo valido per il quale non possa diventare un uomo vicino allo spogliatoio”. Tardelli ammette che Ibrahimovic è un personaggio di spicco, ma ritiene che se avesse un ruolo ben definito e riconosciuto da tutti, potrebbe fornire un valore aggiunto parlando alla squadra e all’allenatore in momenti cruciali.

Tardelli sottolinea l’importanza di definire chiaramente i compiti e il ruolo di Ibrahimovic per evitare situazioni che potrebbero confondere il quadro generale: “Sappiamo tutti che Ibrahimovic è un personaggio ingombrante e non andrebbe al Milan per fare la mascotte. Ma secondo me se avesse un ruolo ben costruito e riconosciuto da tutti potrebbe andare a Milanello a parlare alla squadra e all’allenatore. Quello che è accaduto dopo la sconfitta del derby è stato solo un danno d’immagine per tutti. Per i giocatori, per il club e per l’allenatore e purtroppo la visita a sorpresa di Ibra e senza un mandato preciso è servita solo a confondere ulteriormente i ragazzi”.

Secondo Tardelli, Ibrahimovic potrebbe non essere interessato a questo tipo di ruolo, ma sottolinea l’importanza cruciale di una figura di questo tipo per aiutare la squadra a ritrovare la giusta direzione. La scelta di coinvolgere Ibrahimovic richiederebbe una valutazione accurata e una definizione chiara del suo ruolo all’interno della struttura dirigenziale del Milan: “È un ruolo difficilissimo da interpretare, stipendiato dalla società con la quale deve tenere però non una certa distanza, perché confidente dei ragazzi e amico dell’allenatore. Forse non è questo che cerca Zlatan, ma questo ruolo è a mio parere cruciale per ritrovare la strada smarrita. Apprezzerei molto questa scelta”.

L’idea di integrare Ibrahimovic come figura dirigenziale al Milan, come indicato da Tardelli, apre una prospettiva affascinante. Tuttavia, l’attuazione di tale ruolo richiederebbe un’attenta pianificazione e una strutturazione ben definita per evitare potenziali situazioni conflittuali.



Le opinioni espresse da Marco Tardelli su La Stampa forniscono uno spunto interessante su come Ibrahimovic potrebbe contribuire al Milan in una nuova veste. Tuttavia, resta da vedere se il club considererà seriamente l’idea di avvalersi di una personalità di spicco come Ibrahimovic per accrescere il potenziale della propria dirigenza.