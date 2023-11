Verso la Fiorentina: Camarda o Jovic? Le possibili scelte di Pioli

La probabile formazione dei rossoneri in vista del match di questa sera.

Il Milan si appresta a ritornare in campo in occasione del tredicesimo turno di Serie A che lo vedrà impegnato contro la Fiorentina, tra le mura amiche. I meneghini dovranno ad ogni costo ritrovare i tre punti in campionato che mancano dal lontano sette ottobre, il pubblico di casa spingerà il Diavolo al successo.

Non si tratterà di una sfida semplice per i lombardi, i Viola hanno dimostrato di essere una grande squadra. Tuttavia a destare maggiori preoccupazioni sono le eccessive indisponibilità della rosa milanista che avrà gli uomini contati, soprattutto nel reparto offensivo: infatti, alla lunga lista degli infortunati sono entrati a far parte anche Leao e Okafor con Giroud squalificato dopo l’espulsione rimediata a Lecce.

Milan Fiorentina, il probabile undici rossonero

Inevitabilmente, Pioli deve correre ai ripari e negli ultimissimi giorni ha preso sempre più piede la candidatura del giovanissimo Camarda – classe 2008 – da titolare. Del resto l’allenatore ex Lazio sembra avere le idee chiare sulla formazione da schierare.

A difendere i pali della porta rossonera ci sarà l’ imprescindibile Mike Maignan, che riceverà il supporto di Calabria, Thiaw, Tomori e Theo. In cabina di regia pronto Krunic – in leggero vantaggio su Musah – con Pobega e Reijnders che agiranno da mezz’ali. Le sorti dell’attacco saranno affidate ad un trio inedito, composto da Chukwueze, Jovic e Pulisic. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.