Verso Milan-Frosinone, numeri negativi per San Siro: sui biglietti

Gli strascichi delle ultime prestazioni rossonere si fanno sentire. Ancora molti biglietti disponibili per Milan-Frosinone in piattaforma.

L’indomani della sconfitta patita con il Borussia Dortmund è stato ancora più duro della batosta in se per se per il Milan, ora chiamato ad un vero miracolo per raggiungere gli ottavi di Champions League. I rossoneri dovranno infatti trionfare al St. James’ Park contro il Newcastle e sperare in un trionfo giallonero sul PSG per continuare la propria avventura nel torneo, ma la coppa dalle grandi orecchie è meglio accantonarla per un istante.

Il Milan non sa più vincere e l’ennesimo infortunio muscolare, patito da Thiaw nella sfortunata serata europea, non fa altro che aggravare la situazione di Pioli, ora alle prese con gli uomini contati. Gli stessi uomini contati che ora dovranno voltare pagina in fretta e pensare alla gara di sabato 2 dicembre. Alle ore 20.45 infatti, sul terreno di gioco di San Siro arriverà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, contro la quale il Milan sarà chiamato a vincere per poi sperare in un risultato favorevole in Napoli-Inter. Al contrario dei calciatori però, i tifosi non sono riusciti a voltare pagina tanto facilmente, come mostrato dagli impietosi dati di vendita dei biglietti circa il match contro i ciociari.

Milan-Frosinone, tanti settori ancora disponibili

La pesantezza del momento in casa Milan si fa sentire abbondantemente. Come riportato sulla piattaforma di vendita dei biglietti infatti, sono ancora numerosi i tagliandi disponibili per la sfida contro il Frosinone. Dati mai registrati fin qui in stagione per la San Siro sponda rossonera, e che denota la delicatezza e la tensione respirate all'interno dell'ambiente.

Dati, questi, che nei prossimi giorni promettono certamente di cambiare, ma che suggeriscono ad un Meazza tutt’altro che pieno il prossimo 2 dicembre. Milan-Frosinone, alle ore 20.45, sarà un match per pochi.