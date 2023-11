Verso Milan-Udinese, ci sarà un esordio dal 1’: le ultime

Il bollettino medico del Milan si fa sempre più preoccupante, un attaccante rossonero potrebbe finalmente guadagnare un posto da titolare

Dopo sole 10 partite in campionato, gli infortuni in casa Milan sono numerosi e, questo, potrebbe portare Stefano Pioli a dare l’opportunità ad uno dei suoi attaccanti di indossare una maglia da titolare. Il Milan, infatti, Sabato 4 Ottobre affronterà l’Udinese a San Siro e, proprio in questa partita, Luka Romero, potrebbe finalmente scendere in campo da titolare.

Luka Romero verso la sua prima partita da titolare al Milan

L’attaccante classe 2004, arrivato a parametro zero dalla Lazio, potrebbe avere la sua prima vera chance con l’Udinese. Infatti, Christian Pulisic sembra non si sia ancora ripreso del tutto dall’infortunio riscontrato nell’ultima partita contro il Napoli.

Inoltre, Luka Romero dovrebbe sorpassare anche Samuel Chukwueze, il quale, a Milanello, ha svolto lavoro personalizzato e, perciò, non sembrerebbe pronto a scendere in campo. Dunque, questo sembrerebbe il momento perfetto per l’esordio da titolare del nuovo attaccante del Milan.