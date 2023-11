Vice Theo, Miranda e non solo: piano B dall’Eredivisie

Theo Hernandez può essere un giocatore in partenza per il Milan: si studia i possibili sostituti.

In casa rossonera si comincia a pensare al calciomercato, non solo invernale ma anche a quello estivo: per gennaio, la società rossonera vorrebbe portare a Milano un nuovo attaccante, visto che al Milan mancano i numeri del reparto offensivo. Per la prossima estate, invece, massima priorità sarà data alla fascia sinistra, quella di Theo Hernandez.

Nel frattempo, la squadra rossonera è ferma ai box causa ritiro Nazionali; la formazione di Pioli si trova in terza posizione, a -8 punti dai cugini nerazzurri, capolisti della classe. Al rientro, i rossoneri affronteranno la Fiorentina, in un match importante dato che il diavolo non vince in Campionato da quattro partite consecutive.

Calciomercato Milan, i possibili vice di Theo Hernandez

La società rossonera sta cercando da tempo un valido sostituto di Theo Hernandez, l’esterno francese che è arrivato a Milano nell’estate del 2019. Il giocatore nel tempo è diventato una pedina importante della formazione rossonera, conquistandosi anche la fascia da capitano nelle partite dove non c’è Calabria.

Attualmente, sulla fascia sinistra Pioli non ha un sostituto di Theo, o meglio: qualche volta Florenzi viene adattato sulla sinistra piuttosto che sulla destra, e poi c’è il giovane Bartesaghi, che ha già esordito in prima squadra, ma ancora fa parte della primavera di Abate.

La dirigenza rossonera si sta quindi muovendo per trovare un valido sostituto: da tempo si seguono le tracce di Miranda, per cui il Milan ha già avviato i contatti con il Betis Siviglia. Nelle ultime ore, però, come riportato da TuttoSport, il Milan ha messo gli occhi sul giovane olandese del Feyenoord, Quilindschy Hartman.

Entrambi i giocatori sono pensati come valide pedine in sostituzione dell’esterno francese, ma attenzione a possibili clamorosi colpi di mercato: con una mega offerta da parte di un club europeo, la dirigenza rossonera può lasciar partire Theo Hernandez. A quel punto, diventerebbero due i giocatori da cercare per la fascia sinistra.