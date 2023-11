Youth League, la Primavera del Milan regala spettacolo: rossoneri primi agli ottavi

Il Milan Primavera stupisce tutti in Youth League. I rossoneri sono agli ottavi di finale con un turno di anticipo.

Questa sera il Milan va incontro alla sfida più pesante di questo avvio di stagione. Infatti lo scontro con il Borussia Dortmund determinerà tantissimo del possibile passaggio del turno in Champions League dei rossoneri. Tuttavia c’è chi il rossonero lo veste ed ha travolto lo stesso Borussia.

Youth League, Milan agli ottavi

La Primavera del Milan ha ottenuto un grandissimo risultato, qualificandosi agli ottavi di finale di Youth League con un turno d’anticipo. Per il passaggio del turno è stata decisiva la vittoria per 4-1 sui pari età del Borussia Dortmund nella penultima partita del girone europeo.

I rossoneri hanno iniziato il match subendo la rete di Rijkhoff che ha dato il vantaggio al Borussia. Tuttavia la riscossa del Milan è stata veemente, tanto da raggiungere il punteggio di 4-1 ancora nel primo tempo. A referto sono andati Zeroli, Scotti con una doppietta e Diego Sia.

Inoltre c’è da segnalare che il baby Diavolo è passato anche come primo del girone, considerando la sconfitta del PSG contro il Newcastle. Grande traguardo per la Primavera rossonera che magari sarà di buon auspicio per la Prima Squadra.