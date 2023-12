Addio definitivo al Milan: se ne va in Premier League

Il futuro del giocatore è sempre più lontano dal Milan. Su di lui è forte l’interesse di alcuni top club inglesi pronti a fare follie

Per tutti i club italiani, Milan compreso, il calcio inglese viene visto come un sistema quasi irraggiungibile e quando arrivano offerte dai club inglesi non si può far altro che incassare. Anche i Rossoneri lo sanno bene e lo scorso anno la campagna acquisti del club è a tutti gli effetti girata attorno alla cessione al Newcastle di Sandro Tonali per circa 80 milioni di euro. Il bottino incassato, seppur con molte critiche da parte dei tifosi, ha permesso alla dirigenza di buttarsi sul mercato.

Anche l’anno prossimo, con ogni probabilità, i tifosi dovranno rassegnarsi all’idea di dover dire addio ad un top player che permetterà alla società di incassare una buona somma da reinvestire sul mercato. Intanto però un buon tesoretto potrebbe arrivare da un nome abbastanza a sorpresa: Charles De Ketelaere. Il belga è senza dubbio stata la più grande delusione degli ultimi anni per il Diavolo e i circa 35 milioni di euro spesi per lui sono sembrati un totale spreco.

Dopo solo una stagione l’ex Brugge ha lasciato Milano per passare in prestito con diritto di riscatto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini. A Bergamo il classe 2001 ha sicuramente fatto vedere buone cose, ma non abbastanza per dare certezze sull’eventuale riscatto da parte della Dea. Anche in caso di mancato riscatto potrebbe però comunque arrivare l’offerta giusta dalla Premier League.

Sirene inglesi per De Ketelaere: Arsenal e Manchester United interessate

Al momento il riscatto è fissato a circa 22 milioni di euro e non è ancora dato sapere se l’Atalanta lo eserciterà o meno. Secondo quanto riportato però da todofichajes.com, il belga sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal e del Manchester United e come detto il denaro non è di certo un ostacolo. In caso di affondo concreto da parte dei Gunners o dei Red Devils si potrebbero aprire due opzioni.

Se l’Atalanta dovesse decidere di non riscattare De Ketelaere, a quel punto il Milan cercherebbe di piazzare il giocatore in Inghilterra, con la speranza di rientrare almeno in parte nell’investimento fatto. L’altra opzione è quella legata al riscatto da parte dell’Atalanta che potrebbe poi decidere di vendere il giocatore in Premier League per guadagnarci. In quel caso i Rossoneri non solo incasserebbero i 22 milioni di euro del riscatto, ma anche il 10% sulla futura rivendita.