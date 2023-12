Addio Milan, ora è ufficiale: raggiunto l’accordo definitivo

Arrivano novità abbastanza importanti in casa Milan su una trattativa in entrata che però sembra essere sfumata del tutto. Le ultime sul caso.

Il Milan è chiaro a tutti che ha bisogno di una mano dal mercato invernale. I tanti infortuni hanno rovinato la prima parte di stagione della squadra di Stefano Pioli. Oltre ciò serve qualche elemento d’esperienza che possa aiutare nelle partite importanti. L’esempio è le non vittorie contro Inter, Juventus, Napoli e Atalanta in campionato, tralasciando la parentesi europea che ha visto i rossoneri agganciare il terzo posto utile per l’Europa League nella sfida finale contro il Newcastle che nonostante la rosa presenta comunque falle in esperienza proprio come i rossoneri.

Urgono nuovi uomini in difesa visti i tanti infortuni e Thiaw e Kalulu che ne avranno ancora per molto con l’infermeria. A centrocampo anche si sono viste continue limitazioni causa infortuni e in avanti Okafor si è trovato a fare da jolly sia sulla trequarti che nel momento in cui è mancato Giroud (per fortuna di Pioli il francese è mancato solo per squalifica ed è uno dei pochi ancora senza infortuni nella rosa). Nonostante ciò il tema infortuni è un aggravante che ha condizionato il tecnico emiliano e non poco visto che lo stesso problema l’ha avuto anche nei periodi con la Lazio, anzi i numeri erano ancora peggiori.

Il Milan cerca il nuovo acquisto ma un obiettivo sfuma

Nelle ultime settimane Thomas Müller era stato accostato al Milan, dal momento in cui non sembrava certo il suo rinnovo con il Bayern Monaco. Un nome che ha fatto venire la bava alla bocca ai tanti tifosi che già pensavano di poter avere un elemento così carismatico in uno spogliatoio zeppo di giovani come quello di sponda rossonera.

Le ultime in merito il calciatore non sono affatto buone però, il calciatore infatti ha prolungato il contratto col Bayern Monaco per un’ulteriore stagione fino al 30 giugno 2025.

Tocca dunque al Milan di rimboccarsi le maniche e cercare qualche altra alternativa low-cost che possa coprire un ruolo importante come quello in mediana dove la squadra di Pioli cerca il tassello finale per definirsi completamente competitiva in quell’ambito. Sarà dunque importantissima la prossima seduta di mercato con i rossoneri che cercheranno il miglior affare sia in termini economici che di campo. Il budget rimane molto risicato e dunque saranno valutate attentamente tutte le ipotesi.