Allarme Maignan: le ultime dalla Francia fanno tremare i tifosi

Attenzione a Mike Maignan. Dalla Francia arrivano diversi rumors che stanno facendo tremare i tifosi del Milan.

Il Milan ha ritrovato un barlume di serenità con la vittoria contro il Frosinone. I tre punti sono rimasti a Milano e le critiche arrivano per il cammino europeo dei rossoneri. Critiche sacrosante per quello che è stato finora il girone di Champions League del Milan. Infatti la squadra di Pioli ha fatto veramente fatica, mostrando di essere poco squadra. Tuttavia lo staff rossonero sta lavorando proprio su questo tema per cercare di dare una svolta alla stagione del Diavolo. Inoltre è chiaro che una mano deve arrivare anche dai senatori del Milan, coloro che possono spostare qualcosa di pesante nello spogliatoio.

Uno di questi è sicuramente Mike Maignan, al momento uno dei veri e propri punti forti del Milan. Infatti il portiere francese ha mostrato negli ultimi anni di essere uno dei migliori interpreti del ruolo. Inoltre l’estremo difensore è una vera e propria arma in più per il gioco del Milan. Lo dimostra il record di assist per un portiere che Maignan ha centrato proprio contro il Frosinone, servendo alla grande Pulisic. Per questo il Milan vuole provare a blindarlo per il suo futuro, anche se dalla Francia stanno arrivando alcune voci preoccupanti.

Maignan, rumors dalla Francia

È quindi chiaro che Maignan sia una delle colonne portanti del Milan. Lo sanno tutte le parti in causa in un momento in cui si sta lavorando per il rinnovo del portiere francese. Infatti il contratto del portiere rossonero scade nel 2026, ma il Diavolo vorrebbe muoversi in anticipo, evitando altri casi come quello Donnarumma. Inoltre le due parti avrebbero già iniziato i colloqui per il possibile rinnovo di Maignan con il Milan. Tuttavia non è così semplice. Infatti alcuni rumors che arrivano dalla Francia parlano di una situazione di stallo tra l’entourage del portiere e la dirigenza del Milan.

In particolare, secondo quanto riportato da Footmercato, Maignan sa quanto vale. Per questo motivo l’estremo difensore francese avrebbe chiesto al Milan un adeguamento delle cifre in caso di rinnovo, un adeguamento di un certo spessore. Il problema, secondo Footmercato, nasce dal fatto che il Diavolo non sarebbe in grado di soddisfare le richieste dell’entourage del francese. È chiaro che la situazione sia in divenire, ma c’è distanza tra le parti. Quindi occhio alla concorrenza, in questo caso spietata. Infatti PSG, Chelsea e Bayern Monaco starebbero seguendo da vicino la situazione tra Maignan ed il Milan. La dirigenza rossonera potrebbe operare in maniera decisamente diversa al passato recente.