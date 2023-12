Altri guai per il Milan: resta fuori un mese

Il Milan deve affrontare nuovi problemi legati alla condizione di un calciatore rossonero, che ora rischia un lungo stop

Il Milan non riesce più ad uscire dalla crisi che è cominciata con la sconfitta subita contro la Juve, proseguita poi con i passi falsi contro Udinese, Lecce, Atalanta e infine, il pareggio maturato nell’ultimo turno di campionato contro la Salernitana, che ha rigettato i rossoneri in fondo ad un tunnel. Ma c’è di peggio, perchè ora la Juve dista nuovamente 7 punti, ma con l’Inter che ha un vantaggio di 11 punti e che quindi, sembra praticamente impossibile da raggiungere. Non siamo neanche arrivati al giro di boa e potremmo già dire che il secondo obiettivo stagionale dei rossoneri è già saltato.

Ora la priorità è quella di entrare nelle prime 4 posizioni e centrare la qualificazione alla prossima Champions League, anche se non sarà facile, dato che la concorrenza sembra essere aumentata. I rossoneri non dovranno fare i conti solo con le romane, il Napoli e l’Atalanta, perché a dare spettacolo sono Bologna e Fiorentina, in piena lotta per un posto in Champions, che avrebbe dell’incredibile. Ecco, questo sarebbe il secondo obiettivo fallito dal Milan, che avrebbe dovuto quantomeno centrare la qualificazione agli ottavi per rientrare anche, in parte, delle spese effettuate sul mercato nell’ultima sessione.

Milan, altra tegola per Pioli: si ferma Tomori, rientro previsto per metà febbraio

Ma tornando alla gara di Salerno, sono tante le cose da analizzare e che non sono andate, soprattutto sotto il punto di vista del gioco, in cui i rossoneri non sono riusciti ad imporsi sui campani, anzi, hanno rischiato a più riprese di capitolare e solo grazie alla rete di Jovic in extremis sono riusciti ad evitare una sconfitta che avrebbe avuto del clamoroso. Il risultato però non è l’unica nota stonata della serata rossonera, perché a gettare nello sconforto l’intero ambiente è stato l’ennesimo infortunio stagionale che ha colpito un titolare di Stefano Pioli.

Il riferimento va a Fikajo Tomori, infortunatosi durante il corso del match e che ora potrebbe rischiare un lungo stop. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, il centrale rossonero ha evidenziato una lesione al flessore della coscia destra e c’è la sensazione che lo stop possa essere di diverse settimane, se non mesi. Il suo rientro in campo è previsto per la metà di febbraio, saltando, dunque: Sassuolo, Empoli, Roma, Udinese, Bologna e Frosinone, con l’obiettivo di tornare a disposizione per il big match contro il Napoli in programma l’11 febbraio.