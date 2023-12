Altro che esonero, Pioli ci crede: un record nel mirino

Nonostante un parte della tifoseria milanista continui a sperare nell’esonero del tecnico, Pioli è vicino a un grande risultato personale.

La stagione del Milan di Stefano Pioli continua a vivere periodi di alti e altri di bassi. Il Diavolo non riesce a trovare continuità di risultati e di prestazioni nel corso del campionato e della Champions League. In campo continentale è arrivato un terzo posto nel girone di ferro della Champions 23/24 con conseguente eliminazione e spareggi per gli ottavi di Europa League.

In Serie A la vetta della classifica occupata dall’Inter è separata da addirittura undici punti, un distacco eccessivo specie se si considera che deve ancora terminare il girone d’andata. Per questa serie di risultati altalenanti molti tifosi milanisti hanno chiesto a più riprese l’esonero dell’allenatore Stefano Pioli.

Pioli viene criticato ma a breve può diventare terzo per numero di presenze sulla panchina del Milan

Nonostante queste critiche da parte del pubblico rossonero, Pioli può a breve tagliare un traguardo davvero importante e che lo piazzerebbe a livello statistico tra gli allenatori più rappresentativi del club di via Aldo Rossi. Se l’allenatore ex Lazio e Fiorentina dovesse riuscire a disputare undici partite sulla panchina del Diavolo, diventerebbe il terzo allenatore di sempre per numero di panchine rossonere.

Al momento Pioli, a partire dal 9 ottobre 2019 giorno del suo insediamento, ha allenato il Milan in 211 partite. Gli allenatori della storia rossonera che hanno raccolto più presenze sono: Carlo Ancelotti inarrivabile al primo posto con 420 panchine e poi seguono Fabio Capello a quota 249 e infine chiude il podio Nereo Rocco con le sue 222 presenze.

A Pioli mancano quindi solo undici partite per divenire il terzo allenatore più presente nella storia del Milan e agganciare così Rocco sul gradino più basso del podio. Osservando il calendario del Diavolo si può notare come questo obiettivo verrebbe raggiunto al più tardi nel corso del match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes.

Dipenderà però dal risultato ottenuto negli ottavi di Coppa Italia perché se il Milan dovesse passare il turno, giocherebbe anche i quarti della competizione e quindi Pioli raggiungerebbe quota 222 panchine qualche giorno prima della seconda partita contro il Rennes. Si tratterebbe della gara di Serie A in programma il 28 febbraio sul campo del Monza. Per raggiungere il secondo posto di Capello, il tecnico rossonero dovrebbe invece allenare la squadra anche per parte della prossima annata.