Annuncio Ibrahimovic, il Milan corre subito ai ripari

Il Milan sta vivendo un momento difficile, per questo serve trovare una soluzione. Una potrebbe essere il ritorno di Ibra a Milano: pochi minuti fa è arrivato l’annuncio ufficiale.

La sconfitta per 3-2 contro l’Atalanta, arrivata fra l’altro all’ultimo minuto, potrebbe essere stata per il Milan una sorta di goccia utile a far traboccare un vaso già pieno di problemi. La squadra negli ultimi mesi è apparsa spesso troppo disattenta, un po’ scollata e con il morale a pezzi. Senza parlare degli infortuni, che ovviamente stanno condizionando il rendimento della formazione rossonera.

Ormai gran parte della tifoseria è contro Stefano Pioli, reo secondo molti di praticare talvolta un calcio troppo sfrontato. Secondo alcuni poco idoneo a quelle che sono le caratteristiche e le qualità della rosa a sua disposizione.

Tutto questo ha portato ad una situazione di classifica difficile, sia in campionato che in Champions League. I rossoneri sono attualmente distanti nove punti dalla vetta, occupato al momento dall’Inter, e ad un passo dall’eliminazione per quel che riguarda la massima competizione europea.

C’è, dunque, urgente bisogno di una scossa. Il segnale dovrebbe arrivare a breve con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic a Milano: è di qualche minuto fa l’annuncio che parla di uno svedese sempre più vicino a tornare. Ovviamente non più in campo ma con un ruolo in dirigenza.

Milan, torna Ibra: l’annuncio che fa sorridere tutto il mondo rossonero

Zlatan Ibrahimovic è ad un passo dal tornare al Milan. Il fuoriclasse svedese, che ha scritto con la maglia rossonera addosso pagine di storia indelebili, dovrebbe essere annunciato entro la giornata di oggi come nuovo membro della società. A riportare la notizia è stato l’autorevole Financial Times.

Da calciatore a dirigente, dunque: con la speranza, sua e di tutti i tifosi rossoneri, di poter nuovamente contribuire alla rinascita del Diavolo.

La decisione era nell’aria ormai da mesi, ma probabilmente a causa del periodo negativo che sta vivendo il Milan si è deciso di accelerare un po’ i tempi. Ibra dovrebbe entrare in società come una sorta di braccio destro di Gerry Cardinale: il proprietario del Milan si fida ciecamente dello svedese e dovrebbe affidargli il ruolo di collante tra squadra-allenatore e società.

Dopo le lunghe trattative delle ultime settimane, pare davvero essere arrivata la fumata bianca. Zlatan IZ Back. Ancora una volta.

E, conoscendolo, di certo non per levarsi le ragnatele di dosso ma con il chiaro intento di lasciare un segno tangibile su questo nuovo ciclo rossonero.