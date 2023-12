“Assenza preoccupante”: i guai al Milan non finiscono mai

Il Milan preoccupa i tifosi rossoneri. Ancora guai per la società rossonera: l’assenza mette in apprensione

Il Milan continua ad essere alle prese con un momento a dir poco complicato. La società rossonera sta vivendo un periodo turbolento, sia sul piano del gioco che dei risultati. Ad aggravare la situazione è, senza dubbio, la questioni infortunati: diventata ormai una costante in casa Milan. Per cercare di venire fuori da questo momento critico, la società rossonera ha riversato le proprie speranze anche con l’arrivo del nuovo dirigente: Zlatan Ibrahimovic.

Non molte settimane fa, lo svedese ha fatto il suo ritorno al Milan, ma in una nuova veste, quella del dirigente. RedBird e Gerry Cardinale, hanno affidato all’ex calciatore i ruoli di Senior Advisor e del Senior Management della società rossonera. La proprietà confida nella figura di Zlatan Ibrahimovic per dare una svolta ad una stagione che attualmente si prospetta complicata, sopratutto economicamente. Tuttavia, c’è chi non è soddisfatto di come l’ex attaccante svedese ha intrapreso questa sua nuova avventura al Milan. Tra questi c’è il giornalista Carlo Pellegatti.

Pellegatti deluso da Ibrahimovic

Il noto giornalista, nonché tifoso del Milan, ha toccato diversi temi tramite il proprio canale YouTube. Carlo Pellegatti si è detto deluso da Zlatan Ibrahimovic, per un motivo ben preciso.

Il giornalista Carlo Pellegatti si è mostrato particolarmente deluso per l’assenza di Zlatan Ibrahimovic in quel di Milanello: “Sapete quanto io sia stato gratificato dal suo ritorno come dirigente, ma quest’immagine della sua bellissima rovesciata sulla spiaggia di Miami non l’avrei voluta vedere. L’avrei voluto qui. È un periodo complicatissimo per il Milan, io non so se ci siano stati dei dirigenti ieri e oggi a Milanello”.

Carlo Pellegatti si è soffermato molto sulla possibile assenza di dirigenti nella ripresa degli allenamenti del Milan dopo le feste natalizie, evidenziando un fattore fondamentale per permettere ai rossoneri dare una svolta alla stagione: “Oggi, i giocatori, Pioli, lo staff tecnico e sanitario, hanno bisogno di una presenza, se è quella di Ibrahimovic ancora meglio. Se non ci sono stati dirigenti a Milanello mi colpisce, i giocatori sono abituati, però una presenza forte è necessaria. Avrei sperato in Ibrahimovic, ma magari aveva già programmato la vacanza prima di diventare consulente”.

Al giornalista non è andata giù l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Infatti, più volte Carlo Pellegatti ha rimarcato il suo rammarico: “Speravo che Ibra fosse il giusto collante tra la proprietà e i giocatori, quindi esprimo la mia preoccupazione per l’assenza importante: non tornerà per la partita col Sassuolo e nemmeno per quella col Cagliari, poi ci sarà sempre”.